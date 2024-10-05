Нацкомісія затвердила новий тариф на електроенергію: скільки будемо платити

Від 5,6 до 9 гривень на кВт/год. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи на електрику. Вони діятимуть в “денний час”.

НКРЕКП запропонувала різке підвищення цін

Проєкт постанови про встановлення граничних цін на ринку електроенергії схвалили в НКРЕКП . Це означає, що з листопада будуть чітко визначені межі, в яких може коливатися ціна на електроенергію, що продається протягом дня. Таке рішення спрямоване на захист споживачів від надмірних коливань тарифів та створення більш передбачуваних умов на енергетичному ринку.

Тепер цифри будуть такими.

з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Новий проєкт постанови передбачає збільшення граничної ціни на електроенергію, що продається на внутрішньодобовому ринку в години максимального навантаження (з 11:00 до 17:00). Замість поточних 5600 грн/МВт-год пропонується встановити новий ліміт у розмірі 6900 грн/МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку залишаться на попередньому рівні.

Як це вплине на звичайних споживачів

Як ви вже могли зрозуміти, нові тарифи стосуються підприємців. Але не поспішайте радіти. Нововведення напряму торкнеться кожного українця. Підприємці просто закладуть здорожчання електроенергії у вартість товарів та послуг. Тож у будь-якому разі за це будуть платити звичайні українці.

Додамо, що сьогодні комітет ухвалив для другого читання закон про історичне підвищення податків. Так українці заднім числом будуть змушені сплатити військовий збір. Тож вже цього місяця більшість українців отримають трохи менші заробітні плати. Військовий збір попередньо зросте з 1,5% до 5%.