Це потрібно знати всім військовозобов’язаним: Кабмін оновив умови бронювання в Дії

Кабінет Міністрів України змінив алгоритм бронювання військовозобов’язаних через веб-портал “Дія”. Дізнайтеся про актуальні зміни першими.

Що потрібно знати

Постанова Кабміну №1125 від 1 жовтня “Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг” була опублікована на офіційному урядовому порталі.

Зміни в законодавстві передбачають, що бронювання можливе виключно для військовозобов’язаних, які стоять на військовому обліку в державних органах, підприємствах, установах та організаціях.

Крім основної інформації, для оформлення бронювання потрібно вказати:

номер та серію військового квитка (або іншого документа, що підтверджує військовий облік);

військову спеціальність за документами;

дату останньої перевірки та уточнення даних військового обліку.

Якщо перевірка даних військовозобов’язаного пройшла успішно, його автоматично переводять на спеціальний військовий облік на термін дії відстрочки. Це відбувається за умови, що особа:

перебуває на військовому обліку та має при собі військовий квиток (паперовий або електронний);

своєчасно оновила свої дані в військовому обліку;

не перебуває в розшуку правоохоронних органів.

Незважаючи на впровадження нової, спрощеної процедури бронювання працівників критичних підприємств через портал “Дія” в червні 2024 року, деякі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) продовжують вимагати від роботодавців додаткових документів. Зокрема, ТЦК та СП вимагають подавати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання, навіть незважаючи на те, що нова процедура в “Дії” не передбачає такого підходу.

А тим часом в Україні почали обговорювати можливість зниження призовного віку. Причому не на два роки, як це було раніше, коли вік знизили з 27 до 25, а одразу на п’ять років. Поки це лише припущення, але вже через кілька місяців можуть відбутися зміни. Наразі на фронті надто багато чоловіків у віці 40-50 років. Вони фізично виснажені, у багатьох хронічні захворювання. Тож зараз уряд серйозно розглядає можливість зниження призовного віку. Зауважимо, все це поки лише на етапі обговорень.