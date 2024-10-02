Кабмин решил «заморозить» пенсии: кто останется без денежной помощи уже до конца этого года

Правительство Украины рассматривает возможность значительного сокращения социальных выплат. В частности, речь идет о «замораживании» минимальных пенсий на длительный срок. Это означает, что размер пенсий останется неизменным, несмотря на инфляцию и рост цен.

Такое решение вызывает тревогу у пенсионеров и экспертов. Ведь уменьшение покупательной способности пенсионных выплат может привести к ухудшению качества жизни миллионов украинцев. Особенно остро этот вопрос касается тех, кто получает минимальную пенсию и уже сейчас едва сводит концы с концами.

Мнения пенсионеров

Представители пенсионерских организаций выражают обеспокоенность по поводу таких планов правительства. Они отмечают, что нынешние пенсии и так являются недостаточными для удовлетворения базовых потребностей, а их «замораживание» еще больше углубит социальное неравенство. Пенсионеры отмечают, что из-за преклонного возраста им сложно найти дополнительные источники дохода, а потому они полностью зависят от государственных выплат.

Многие пенсионеры просто ищут способы выжить. Кто-то сдает в аренду комнату, другие торгуют овощами или ягодами или грибами. Так люди пытаются обеспечить себя хотя бы немного. Ведь выплат от государства критически мало. Если пенсионер не получает субсидию, то суммы пенсии даже мало для оплаты коммуналки. О продуктах питания и лекарствах вообще говорить не стоит. Цены стремительно растут.

Почему правительство идет на такой шаг?

Основной причиной такого решения является острая необходимость в экономии бюджетных средств. В условиях войны и экономического кризиса правительство ищет пути сбалансирования бюджета, и сокращение социальных выплат стало одним из таких путей. Параллельно власть ищет альтернативные источники финансирования. В планах повышение военного сбора и налога на добавленную стоимость. Также обложат налогом все посылки из-за границы.

Есть ли альтернатива

Эксперты считают, что существуют альтернативные пути решения бюджетных проблем, которые не требуют таких радикальных мер, как «замораживание» пенсий. Можно было бы оптимизировать государственные расходы, искать дополнительные источники доходов или пересмотреть систему налогообложения. Однако любые шаги правительства сейчас непопулярны. Украина переживает тяжелые времена и единственная надежда на улучшение будет только после завершения войны.