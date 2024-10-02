Тарифи на електроенергію таки зростуть: названо максимальну граничну ціну

Днями стало відомо, що тарифи на електроенергію для населення будуть незмінними, як мінімум до весни 2025 року. Тобто зі стартом опалювального сезону нічого не зміниться. Однак, це стосується лише звичайних громадян та приватних помешкань, а от для підприємств новини не такі втішні. 1 жовтня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала процес перегляду мінімальних та максимальних граничних цін на електроенергію “на добу вперед”. Мова про тарифи на внутрішньодобовому та балансуючому ринках.

Це не вплине на населення

У регуляторі вкотре наголошують, що ця процедура ніяким чином не вплине на населення, а торкнеться лише підприємств. Також будуть проведені відкриті обговорення та дискусії, де всі кого торкнеться це оновлення зможуть висловитись, запропонувати свої пропозиції, чи зробити зауваження.

“Звертаємо увагу, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему“, – йдеться в повідомленні.

Щодо нових тарифів, то Постанова повинна набрати чинності 31 жовтня 2024 року.

На внутрішньодобовому ринку тарифи виглядатимуть так:

з 00:00 до 07:00 – 5 600,00 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт-год;

Мінімальна гранична ціна становитиме 10,00 грн/МВт-год

На балансуючому ринку тарифи виглядатимуть так:

з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт-год;

Мінімальна гранична ціна буде в межах 0,01 грн/МВт-год.