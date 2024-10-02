Кабмін вирішив “заморозити” пенсії: хто залишиться без грошової допомоги вже до кінця цього року

Уряд України розглядає можливість значного скорочення соціальних виплат. Зокрема, мова йде про “заморожування” мінімальних пенсій на тривалий термін. Це означає, що розмір пенсій залишиться незмінним, незважаючи на інфляцію та зростання цін.

Таке рішення викликає тривогу у пенсіонерів та експертів. Адже зменшення купівельної спроможності пенсійних виплат може призвести до погіршення якості життя мільйонів українців. Особливо гостро це питання стосується тих, хто отримує мінімальну пенсію і вже зараз ледве зводить кінці з кінцями.

Думки пенсіонерів

Представники пенсіонерських організацій висловлюють стурбованість з приводу таких планів уряду. Вони зазначають, що нинішні пенсії і так є недостатніми для задоволення базових потреб, а їхнє “заморожування” ще більше поглибить соціальну нерівність. Пенсіонери відзначають, що через похилий вік їм складно знайти додаткові джерела доходу, а тому вони повністю залежать від державних виплат.

Чимало пенсіонерів просто шукають способи вижити. Хтось здає в оренду кімнату, інші торгують городиною чи ягодами або грибами. так люди намагаються забезпечити себе хоча б трохи. Адже виплат від держави критично мало. Якщо пенсіонер не отримує субсидію, то суми пенсії навіть замало для оплати комуналки. Про харчові продукти та ліки взагалі говорити не варто. Ціни стрімко зростають.

Чому уряд йде на такий крок?

Основною причиною такого рішення є гостра потреба в економії бюджетних коштів. В умовах війни та економічної кризи уряд шукає шляхи збалансування бюджету, і скорочення соціальних виплат стало одним із таких шляхів.Паралельно влада шукає альтернативні джерела фінансування. В планах підвищення воєнного збору та податку на додану вартість. Також обкладуть податком всі посилки з-за кордону.

Чи є альтернатива

Експерти вважають, що існують альтернативні шляхи вирішення бюджетних проблем, які не потребують таких радикальних заходів, як “заморожування” пенсій. Можна було б оптимізувати державні витрати, шукати додаткові джерела доходів або переглянути систему оподаткування. Однак будь-які кроки уряду зараз непопулярні. Україна переживає важкі часи і єдина надія на покращення буде лише після завершення війни.