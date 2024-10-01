Стало известно, сколько будет стоить свет после старта отопительного сезона

Уже совсем скоро стартует новый отопительный сезон и украинцев очень волнует вопрос стоимости некоторых тарифов. С тарифами на газ гораздо проще, ведь на них пока действует Мораторий. А вот со светом все не так-то просто. Он уже неоднократно дорожал за последние годы и может еще раз подорожать уже в ближайшее время. Однако в Правительстве уверяют, что такого не случится. Тарифы не будут меняться вплоть до 1 мая 2025 года. За 1 киловатт нужно будет платить 4,32 гривны и эта сумма, мол, прописана в официальном постановлении.

Так уверяет министр энергетики

Об этом говорит министр энергетики Герман Галущенко.

“Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть, до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут”, – говорится в документе.

Также в министерстве энергетики добавляют, что украинцы могут существенно экономить на электроэнергии. В месяц можно экономить до 500 гривен. Для этого в первую очередь нужно приобрести специальные двухзонные счетчики.

Они позволяют пользоваться специальными дневными и ночными тарифами. Следовательно, ночной тариф предусматривает скидку 50% на израсходованную электроэнергию. Ночной тариф начинает действовать с 23:00 до 07:00. Это особенно выгодно для домохозяйств, где все на электричестве: отопление, горячая вода и т.д. Вся электроэнергия, которую вы используете в ночное время, будет оплачиваться по 2,16 за киловатт.

Эксперты уже проанализировали рынок и определили, что такие счетчики стоят в среднем 3000 гривен. То есть, вы можете окупить его уже в течение первых шести месяцев после установки.

Также украинцев призывают экономить свет не только с целью сэкономить собственные средства, но и ресурсы. Критическая инфраструктура сильно повреждена в результате обстрелов, так что с наступлением холодов отключения света могут вернуться.