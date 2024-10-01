Частые ошибки покупателей при выборе провайдера VPS/VDS-хостинга

Выбирая провайдера VPS/VDS-хостинга, покупатели часто совершают несколько самых распространенных ошибок, которых легко избежать после прочтения нашей статьи. Перед тем, как купить VPS/VDS-сервер, пользователь рассматривает множество предложений от различных провайдеров услуг, имеющихся на рынке. Поскольку это важная покупка, и на кону стоит безопасность и доступность ваших данных, то важно не совершить в выборе ошибку, а получить отличный сервис, качественные услуги и только положительные эмоции и впечатления от сотрудничества. Для того чтобы вы с уверенностью совершили правильный выбор, собрали для вас ТОП-4 ошибки. Их чаще всего допускают покупатели при выборе провайдера VPS/VDS-хостинга, которые выделили, основываясь на опыте технических специалистов при работе с клиентами, ранее совершавших самостоятельные покупки. Статья подготовлена на основе экспертного мнения специалистов компании PQ.Hosting, которая специализируется на предоставлении услуг аренды VPS хостинга под руководством Ивана Некулицы (Ivan Neculiti).

Первая ошибка, которую совершает большинство пользователей – неверная оценка своих потребностей. Тут могут быть две полярные ситуации, одинаково часто встречающиеся, и мы рассмотрим их по очереди. Во-первых, пользователи могут не исследовать и не проанализировать свои потребности в ресурсах (это и ЦП, и ОЗУ, и пропускная способность, а также дисковое пространство, но не только – есть и другие крайне важные ресурсы, потому необходимо проконсультироваться с техническим специалистом и выяснить потребность). В случае их недостатка, могут возникнуть проблемы с работой приложения, низкой скоростью загрузки и даже возможны сбои в работе. На другой чаше весов у нас покупка избыточного количества пространства, что неприятно увеличивает ваши расходы на хостинг и это особенно обидно, ведь нет необходимости переплачивать. Идеальным вариантом для вас может стать провайдер, позволяющий оперативно вносить изменения в параметрах VPS/VDS-серверов, чтобы вы платили по факту их использования.

Вторая ошибка – безоговорочное доверие к рекламе без фактчекинга. Маркетинговые материалы могут содержать не всю необходимую информацию, с целью подтолкнуть вас к покупке по выгодной цене или привлечь другими плюшками, умалчивая о том, какая на самом деле причина снижения стоимости. Возможно, минусов такого предложения найдется намного больше, например, развертывание сервера на базе устаревшего оборудования или низкая его производительность. В случае, если вы видите максимально выгодное предложение от провайдера, не пожалейте нескольких дополнительных минут для проверки реальных технических характеристик интересующих вас серверов, обязательно почитайте о процессорах (например, сколько у них ядер, какова тактовая частота, обратите внимание на модель и прочтите ее характеристики), скорости и типах дисков (HDD, SSD), объёме ОЗУ и прочее. Только после такой проверки, если все вас устроит, осуществляйте покупку.

Третья ошибка — это отсутствие возможности масштабирования. Если вы молодая динамично развивающаяся компания, то вам необходим гибкий провайдер, обеспечивающий легкие способы перехода на более мощные сервера. В случае возможности роста в ближайшем времени, обязательно уточните у провайдера, не создаст ли он вам дополнительных трудностей во время масштабирования проекта.

Четвертая и последняя в нашей подборке ошибка – не тот уровень поддержки, который вам нужен. Поддержка провайдера может сказаться не только на уровне удовлетворенности сотрудничеством, но также и на решении множества вопросов технического характера. В случае возникновения любых вопросов, трудностей или проблем в работе сервера, у вас должна быть возможность получить квалифицированную помощь от специалиста и для этого провайдер вам должен предоставить несколько удобных вариантов для связи, как это организовано в PQ.Hosting.