Как выбрать портативную электростанцию виды, назначение и сфера использования

Электронные устройства являются неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем смартфоны, планшеты, ноутбуки каждый день. Однако все эти устройства нуждаются в доступе к электричеству. Так что если вы планируете отправиться в места, где нет доступа к розетке, выбирайте портативные электростанции. Это относительно новый альтернативный источник энергии, к тому же экологически чистый. У них емкий аккумулятор, накапливающий столько энергии, что ее хватает для бытовой техники. У станций тот же способ питания, что и в повербанке – от заряженного аккумулятора, но мощность их несравнимо больше. Они являются не только отличным решением в полевых условиях, где необходима энергия, но и помогают в экстренных ситуациях. Как выбрать подходящие станции для эффективной работы, рассмотрим далее.

Для чего нужна портативная электростанция?

Называемая многими более крупным повербанком, зарядная станция сочетает в себе экономичность, компактные размеры, надежность и мобильность. Она используется для питания таких устройств, как смартфоны, ноутбуки, планшеты, холодильники, морозильники и пр. Ее работа основана на встроенных батареях и инверторе. Именно он преобразует постоянный ток в переменный, т.е. необходимый для питания многих бытовых приборов. Преимущество электростанции в том, что ее эксплуатация возможна в местах, где нет доступа к электроэнергии. Ее можно заряжать разными способами – не только от розетки, но и с помощью солнечных панелей.

Виды портативных электростанций

Существует два основных типа электрических станций переносного типа:

Аварийная электростанция: устройство, имеющее встроенный аккумулятор и предназначенное для питания приборов во время отключения электрической энергии. Ее сфера использования – питание освещения, бытовой техники, систем безопасности и других устройств. Мобильная электростанция: портативное устройство со встроенным аккумулятором, основное назначение которого – зарядка мобильных устройств, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки и многое другое. Подходит для полевых условий, где нет доступа к внешнему источнику питания.

Как выбрать портативную зарядную станцию?

Портативная электростанция позволяет заряжать электронные устройства во многих ситуациях: на лоне природы, в путешествии на автомобиле, при работе на приусадебном участке или даже при отключении электроэнергии дома. Работает бесперебойно, обслуживание не вызывает никаких трудностей. При выборе подходящей модели стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров. Одним из них является мощность. Она зависит от емкости аккумулятора:

Низкий уровень энергопотребления. Это электростанции от 210 до 600-700 Вт. Рекомендованы для зарядки телефонов, умных часов, планшетов, фотоаппаратов.

Средняя мощность. Обеспечивается электростанциями мощностью от 0.7 до 2 кВт. Они способны запитать смартфоны, планшеты, ноутбуки, автомобильные навигации. Можно даже подключить газовый котел и небольшие светодиодные светильники.

Высокая мощность. Станции, способные достигать 5 кВт. Данный показатель мощности позволяет подключить почти все электроприборы в частном доме, на даче, в квартире.

Помимо мощности, выбор портативной зарядной станции основывается на следующих критериях:

Количество портов питания является еще одним важным элементом. Зарядные станции с двумя, тремя и даже четырьмя портами очень удобны, особенно для длительных поездок или при работе с несколькими устройствами. Принцип прост: чем больше портов, тем больше устройств можно подзарядить одновременно.

Способы зарядки и возможности. Приборы можно заряжать разными способами: с помощью солнечной панели, подключив к сетевой розетке 220В или к автомобильному прикуривателю.

Вес и габариты. Эти параметры важны, если зарядные станции активно используются или транспортируются. Модели характеризуются весом от 3-4 до 22 кг. Самые большие станции имеют большую емкость аккумулятора, а станции меньшего размера можно удобно транспортировать.

Дополнительные функции. Портативные электростанции также могут быть оснащены дополнительными функциями, такими как светодиодный фонарь, ЖК-дисплей или защита от перенапряжения и перегрева.

Высококачественная зарядная станция на солнечных батареях все больше становится популярной среди пользователей, однако из-за большого разнообразия портативных моделей достаточно сложно выбрать оптимальный вариант. Лучшие производители этих устройств – Ecoflow, Xtorm, Jackery.