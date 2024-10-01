Стало відомо скільки коштуватиме світло після старту опалювального сезону

Вже зовсім скоро стартує новий опалювальний сезон й українців дуже турбує питання вартості деяких тарифів. З тарифами на газ значно простіше, адже на них поки що діє Мораторій. А от зі світлом все не так просто. Воно вже неодноразово дорожчало протягом останніх років й може вкотре подорожчати вже найближчим часом. Проте в Уряді запевняють, такого не трапиться. Тарифи не змінюватимуть аж до 1 травня 2025 року. За 1 кіловат потрібно буде платити 4,32 гривні й ця сума, мовляв, прописана у офіційній Постанові.

Так запевняє міністр енергетики

Про це говорить міністр енергетики Герман Галущенко.

“Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядати не будуть“, – йдеться в документі.

Також у міністерстві енергетики додають, що українці можуть суттєво економити на електроенергії. В місяць можна заощаджувати до 500 гривень. Для цього в першу чергу потрібно придбати спеціальні двохзонні лічильники. Вони дозволяють користуватися спеціальними денними та нічними тарифами.

Відтак, нічний тариф, передбачає знижку 50% на витрачену електроенергію. Нічний тариф починає діяти з 23:00 до 07:00. Це особливо вигідно для тих домогосподарств, де все на електриці: опалення, гаряча вода тощо. Вся електроенергія, яку ви використаєте у нічний час оплачуватиметься по 2,16 за кіловат.

Експерти вже проаналізували ринок й визначили, що такі лічильники коштують в середньому 3000 гривень. Тобто ви можете окупити його вже протягом перших шести місяців після встановлення.

Також, українців закликають економити світло не лише з метою зекономити власні кошти, а й ресурси. Критична інфраструктура сильно пошкоджена внаслідок обстрілів, тож з настанням холодів відключення світла можуть повернутися.