Цена картофеля резко изменилась всего за два дня: эксперты объясняют, почему так и чего ждать дальше

Картофель – это едва ли не основной сезонный овощ, который в сентябре и октябре должен стоить очень дешево. Но не в этом году. Еще в сентябре на рынке можно было купить килограмм картофеля примерно за 12-15 гривен и то цена могла сильно варьироваться в зависимости от региона. Сегодня же цена картофеля резко возросла. Как на рынке, так и в супермаркетах, стоимость овоща достигает 20 гривен за кило. То есть, всего за 2-3 дня картофель подорожал почти на 7-8 гривен. И это учитывая тот факт, что в прошлом году картошку можно было купить всего по 8-10 гривен за кило.

Что произошло?

Эксперты говорят, что в этом году очень плохой урожай картофеля. Она не уродила в первую очередь из-за сильно жаркого и засушливого лета. Все мы помним эти рекордно высокие температуры воздуха и недельное отсутствие дождя. Это отрицательно повлияло на урожай многих овощей и картофель в числе первых. Вторая причина плохого урожая – колорадский жук. Фермеры говорят, что жуки в этом году были очень активны и их было очень много. Это также вероятно связано с погодными условиями. Так что картофель в этом году довольно дорогой овощ.

Что с другими овощами и продуктами?

Что касается других овощей, а также зерна, гречихи, сои, то здесь ситуация немного лучше. Фермеры говорят, что в этом году засеяли большую площадь зерновыми и крупами, чтобы не чувствовать дефицита. Более того, значительная часть урожая уйдет и на экспорт. Кроме картофеля, дорожать могут только фрукты и овощи, сезон на которые заканчивается. Например, огурцы, помидоры, виноград, инжир и т.д. А вот гречка, морковь, лук, подсолнечное масло – все это будет держаться стабильных цен, то есть примерно тех, которые мы видим сейчас.