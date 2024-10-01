Ціна картоплі різко змінилася всього за два дні: експерти пояснюють, чому так і чого очікувати далі

Картопля — це чи не основний сезонний овоч, який у вересні та жовтні повинен коштувати дуже дешево. Але не цього року. Ще у вересні на ринку можна було купити кілограм картоплі приблизно за 12-15 гривень і то, ціна могла сильно варіюватися залежно від регіону. Сьогодні ж, ціна картоплі різко зросла. Як на ринку, так і в супермаркетах вартість овочу сягає 20 гривень за кіло. Тобто, всього за 2-3 дні картопля подорожчала майже на 7-8 гривень. І це враховуючи той факт, що минулого року в цей час картоплю можна було купити всього по 8-10 гривень за кіло.

Що трапилося?

Експерти кажуть, що цьогоріч дуже поганий врожай картоплі. Вона не вродила в першу чергу через сильно спекотне за засушливе літо. Всі ми пам’ятаємо ці рекордно високі температури повітря та багатотижневу відсутність дощу. Це негативно вплинуло на врожай багатьох овочів й картопля поміж перших. Друга причина поганого врожаю — колорадський жук. Фермери кажуть, що жуки цьогоріч були дуже активними і їх було дуже багато. Це також ймовірно пов’язано з погодними умовами. Тож картопля цьогоріч доволі дорогий овоч.

Що з іншими овочами та продуктами?

Щодо інших овочів, а також зерна, гречки, сої, то тут ситуація трохи краща. Фермери кажуть, що цьогоріч засіювали більшу площу зерновими, та крупами, аби не відчувати дефіциту. Ба більше, значна частина врожаю піде і на експорт. Окрім картоплі, дорожчати можуть лише фрукти та овочі, сезон на які закінчується. Наприклад, огірки, помідори, виноград, інжир тощо. А от гречка, морква, цибуля, соняшникова олія — все це триматиметься стабільних цін, тобто приблизно тих, які ми бачимо зараз.