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В Украине вырастет стоимость интернета на 200%: кто заплатит больше всего 

Yulia30.09.2024

Украинцы могут столкнуться со значительным ростом цен на интернет-услуги уже с начала октября. Об этом предупреждают эксперты рынка, ссылаясь на новые налоговые требования к провайдерам.

Как стало известно, большинство интернет-провайдеров в Украине работают по упрощенной системе налогообложения как физические лица-предприниматели (ФЛП). Однако новые законодательные изменения обязывают их перейти на общую систему налогообложения. Это приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на бизнес.

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Эксперты уже бьют тревогу. Такой шаг государства не только увеличит стоимость интернет-услуг, но и может ухудшить качество. 

Причины и последствия

Рост налогов окажет негативное влияние на стоимость и качество услуг. 

  • Переход на общую систему налогообложения означает более высокие налоговые ставки и дополнительные расходы на бухгалтерские услуги.
  • Для небольших провайдеров, особенно тех, которые предоставляют услуги в конкретном небольшом населенном пункте, расходы на бухгалтерию по новым правилам может стать существенным дополнительным расходным пунктом.
  • Увеличение налоговой нагрузки может заставить провайдеров сократить инвестиции в модернизацию сети и повышение качества услуг.

Учитывая, что государство обязывает интернет-провайдеров и мобильных операторов обеспечить бесперебойную связь в течение 10 часов отключения электроэнергии, повышение налогов может существенно повлияют на качество и доступность услуг. 

Как нововведение повлияет на пользователей

Очертим последствия для пользователей 

  • Для того, чтобы остаться прибыльными, провайдеры будут вынуждены повысить тарифы на интернет-услуги. По прогнозам экспертов, цены могут вырасти на 10-15%, а в некоторых случаях даже удвоиться.
  • Уменьшение инвестиций в развитие сети может привести к снижению скорости интернета, увеличению количества сбоев и других проблем с подключением.
  • Мелкие провайдеры могут столкнуться с трудностями из-за увеличения налоговой нагрузки и вынуждены будут выйти с рынка. Это может привести к монополизации рынка крупными игроками и дальнейшему росту цен.

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Yulia30.09.2024
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