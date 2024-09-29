В Украине вырастет стоимость интернета на 200%: кто заплатит больше всего 

Украинцы могут столкнуться со значительным ростом цен на интернет-услуги уже с начала октября. Об этом предупреждают эксперты рынка, ссылаясь на новые налоговые требования к провайдерам.

Как стало известно, большинство интернет-провайдеров в Украине работают по упрощенной системе налогообложения как физические лица-предприниматели (ФЛП). Однако новые законодательные изменения обязывают их перейти на общую систему налогообложения. Это приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на бизнес.

Эксперты уже бьют тревогу. Такой шаг государства не только увеличит стоимость интернет-услуг, но и может ухудшить качество.

Причины и последствия

Рост налогов окажет негативное влияние на стоимость и качество услуг.

Переход на общую систему налогообложения означает более высокие налоговые ставки и дополнительные расходы на бухгалтерские услуги.

Для небольших провайдеров, особенно тех, которые предоставляют услуги в конкретном небольшом населенном пункте, расходы на бухгалтерию по новым правилам может стать существенным дополнительным расходным пунктом.

Увеличение налоговой нагрузки может заставить провайдеров сократить инвестиции в модернизацию сети и повышение качества услуг.

Учитывая, что государство обязывает интернет-провайдеров и мобильных операторов обеспечить бесперебойную связь в течение 10 часов отключения электроэнергии, повышение налогов может существенно повлияют на качество и доступность услуг.

Как нововведение повлияет на пользователей

Очертим последствия для пользователей