В Украине вырастет стоимость интернета на 200%: кто заплатит больше всего
Украинцы могут столкнуться со значительным ростом цен на интернет-услуги уже с начала октября. Об этом предупреждают эксперты рынка, ссылаясь на новые налоговые требования к провайдерам.
Как стало известно, большинство интернет-провайдеров в Украине работают по упрощенной системе налогообложения как физические лица-предприниматели (ФЛП). Однако новые законодательные изменения обязывают их перейти на общую систему налогообложения. Это приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на бизнес.
Эксперты уже бьют тревогу. Такой шаг государства не только увеличит стоимость интернет-услуг, но и может ухудшить качество.
Причины и последствия
Рост налогов окажет негативное влияние на стоимость и качество услуг.
- Переход на общую систему налогообложения означает более высокие налоговые ставки и дополнительные расходы на бухгалтерские услуги.
- Для небольших провайдеров, особенно тех, которые предоставляют услуги в конкретном небольшом населенном пункте, расходы на бухгалтерию по новым правилам может стать существенным дополнительным расходным пунктом.
- Увеличение налоговой нагрузки может заставить провайдеров сократить инвестиции в модернизацию сети и повышение качества услуг.
Учитывая, что государство обязывает интернет-провайдеров и мобильных операторов обеспечить бесперебойную связь в течение 10 часов отключения электроэнергии, повышение налогов может существенно повлияют на качество и доступность услуг.
Как нововведение повлияет на пользователей
Очертим последствия для пользователей
- Для того, чтобы остаться прибыльными, провайдеры будут вынуждены повысить тарифы на интернет-услуги. По прогнозам экспертов, цены могут вырасти на 10-15%, а в некоторых случаях даже удвоиться.
- Уменьшение инвестиций в развитие сети может привести к снижению скорости интернета, увеличению количества сбоев и других проблем с подключением.
- Мелкие провайдеры могут столкнуться с трудностями из-за увеличения налоговой нагрузки и вынуждены будут выйти с рынка. Это может привести к монополизации рынка крупными игроками и дальнейшему росту цен.
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