Безробітним українцям виплатять по 8 000 гривень: названо умови отримання

Державна служба зайнятості пропонує нові можливості для безробітних українців. Як повідомили в пресцентрі служби, громадяни, які шукають роботу, можуть взяти участь у громадських роботах та отримувати за це гідну оплату.

Що таке громадські роботи? Це тимчасові, оплачувані роботи, які організовуються державою для забезпечення зайнятості населення. Для більшості таких проєктів не потрібна спеціальна кваліфікація чи досвід роботи. Українці можуть отримати по 8 000 гривень на місяць. Звісно при умові, що особа відпрацює повний місяць.

В умовах безробіття це доволі непоганий варіант, який має свої переваги.

За повністю відпрацьований місяць учасники громадських робіт отримують не менше мінімальної заробітної плати, яка становить 8 тисяч гривень.

Деякі види громадських робіт мають гнучкий графік, що дозволяє поєднувати їх з іншими видами діяльності.

Існують різноманітні напрямки громадських робіт, такі як догляд за людьми похилого віку, благоустрій територій, соціальна допомога тощо. Відповідно це може стати відправною точкою для постійного працевлаштування.

Можливі й інші варіанти, додатковими можливостями варто цікавитися в найближчому центрі зайнятості.

Що потрібно для працевлаштування

Щоб дізнатися більше про наявні вакансії та умови участі в громадських роботах, необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості.

За словами представників служби зайнятості, громадські роботи – це не тільки можливість заробити гроші, але й зробити свій внесок у розвиток громади. Крім того, такий вид діяльності може стати непоганим стартом, особливо, якщо йдеться про соціальну сферу.

Зважаючи, що в Україні доволі складна ситуація і чимало некваліфікованих працівників, в тому числі із числа внутрішніх переселенців, не можуть працевлаштуватися, то такий варіант доволі непоганий. З великою ймовірністю можна буде домовитися і про роботу на половину ставки.