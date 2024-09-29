В  Україні зросте вартість інтернету на 200%: хто заплатить найбільше 

Українці можуть зіткнутися зі значним зростанням цін на інтернет-послуги вже з початку жовтня. Про це попереджають експерти ринку, посилаючись на нові податкові вимоги до провайдерів.

Як стало відомо, більшість інтернет-провайдерів в Україні працюють за спрощеною системою оподаткування як фізичні особи-підприємці (ФОП). Однак нові законодавчі зміни зобов’язують їх перейти на загальну систему оподаткування. Це призведе до значного збільшення податкового навантаження на бізнес.

Експерти вже б’ють на сполох. Такий крок держави не лише збільшить вартість інтернет-послуг, але й може погіршити якість.

Причини та наслідки

Зростання податків матиме негативний вплив на вартість та якість послуг.

Перехід на загальну систему оподаткування означає вищі податкові ставки та додаткові витрати на бухгалтерські послуги.

Для невеликих провайдерів, особливо тих що надають послуги в конкретному невеликому населеному пункті, витрати на бухгалтерію за новими правилами може стати суттєвим додатковим витратним пунктом.

Збільшення податкового навантаження може змусити провайдерів скоротити інвестиції в модернізацію мережі та підвищення якості послуг.

Зважаючи, що держава зобов’язує інтернет-провайдерів і мобільних операторів забезпечити безперебійний зв’язок протягом 10 годин відключення електроенергії, підвищення податків може суттєво вплинуть на якість та доступність послуг.

Як нововведення вплине на користувачів

Окреслимо наслідки для користувачів