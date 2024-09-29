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В  Україні зросте вартість інтернету на 200%: хто заплатить найбільше 

Yulia30.09.2024

Українці можуть зіткнутися зі значним зростанням цін на інтернет-послуги вже з початку жовтня. Про це попереджають експерти ринку, посилаючись на нові податкові вимоги до провайдерів.

Як стало відомо, більшість інтернет-провайдерів в Україні працюють за спрощеною системою оподаткування як фізичні особи-підприємці (ФОП). Однак нові законодавчі зміни зобов’язують їх перейти на загальну систему оподаткування. Це призведе до значного збільшення податкового навантаження на бізнес.

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Експерти вже б’ють на сполох. Такий крок держави не лише збільшить вартість інтернет-послуг, але й може погіршити якість. 

Причини та наслідки

Зростання податків матиме негативний вплив на вартість та якість послуг. 

  • Перехід на загальну систему оподаткування означає вищі податкові ставки та додаткові витрати на бухгалтерські послуги.
  • Для невеликих провайдерів, особливо тих що надають послуги в конкретному невеликому населеному пункті, витрати на бухгалтерію за новими правилами може стати суттєвим додатковим витратним пунктом.
  • Збільшення податкового навантаження може змусити провайдерів скоротити інвестиції в модернізацію мережі та підвищення якості послуг.

Зважаючи, що держава зобов’язує інтернет-провайдерів і мобільних операторів забезпечити безперебійний зв’язок протягом 10 годин відключення електроенергії, підвищення податків може суттєво вплинуть на якість та доступність послуг. 

Як нововведення вплине на користувачів

Окреслимо наслідки для користувачів 

  • Для того, щоб залишитися прибутковими, провайдери будуть змушені підвищити тарифи на інтернет-послуги. За прогнозами експертів, ціни можуть зрости на 10-15%, а в деяких випадках навіть подвоїтися.
  • Зменшення інвестицій в розвиток мережі може призвести до зниження швидкості інтернету, збільшення кількості збоїв та інших проблем з підключенням.
  • Дрібні провайдери можуть зіткнутися з труднощами через збільшення податкового навантаження та змушені будуть вийти з ринку. Це може призвести до монополізації ринку великими гравцями та подальшого зростання цін.

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Yulia30.09.2024
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