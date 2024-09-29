Українців масово штрафують за ремонт авто: що відбувається

Зміни в законодавстві внесли корективи у звичний спосіб життя багатьох автовласників. Тепер за ремонт автомобіля на вулиці або в інших недозволених місцях загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.

В чому причина

Основна причина таких змін — бажання покращити екологічну ситуацію в містах та забезпечити безпеку руху. Ремонт авто часто супроводжується витоком мастил та інших технічних рідин, що забруднює довкілля. Крім того, автомобіль, який ремонтується на проїжджій частині, може створювати перешкоди для інших учасників дорожнього руху.

Що саме заборонено?

Заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, мити автомобіль або здійснювати будь-які інші дії, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу, на вулицях, тротуарах, парковках та інших громадських місцях.

Коли дозволено проводити ремонт?

Існує два винятки з цього правила:

Спеціально відведені місця. Ремонт дозволяється проводити у спеціально обладнаних для цього місцях, таких як автосервіси або СТО.

Аварійні ситуації. Якщо автомобіль зламався на дорозі і потребує негайного ремонту для забезпечення безпеки руху, водій має право провести необхідні роботи.

Що робити, якщо ваш автомобіль зламався?

Якщо ваш автомобіль зламався в недозволеному місці, рекомендується:

Увімкнути аварійну сигналізацію. Це допоможе попередити інших водіїв про небезпеку.

Виставити знак аварійної зупинки. Він повинен бути встановлений на відстані не менше 20 метрів від автомобіля.

Викликати евакуатор. Якщо ремонт неможливий на місці, викличте евакуатор, який доставить ваш автомобіль до найближчого автосервісу.

Порушення правил ремонту автомобілів карається штрафом, аж до 1700 гривень. Тому перед тим, як проводити будь-які роботи зі своїм автомобілем, переконайтеся, що ви знаходитесь у дозволеному для цього місці. Водночас чіткого пояснення щодо права ремонтувати автівку на власному подвір’ї приватного будинку чи в гаражі не надається.