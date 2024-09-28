Придется изменить рацион? Популярный в Украине овощ стремительно подорожал

На этой неделе украинцы заметили, что цены на любимые свежие огурцы ощутимо выросли. По данным аналитиков EastFruit, тепличные хозяйства повысили цены на 12% по сравнению с предыдущей неделей, и сейчас килограмм огурцов стоит от 45 до 60 гривен.

Почему так произошло? Главная причина – сокращение предложения на рынке. Огурцы из открытого грунта уже закончились, а новый урожай из теплиц еще не набрал обороты из-за неблагоприятных погодных условий.

Эксперты прогнозируют, что цены на огурцы могут расти и в дальнейшем из-за высокого спроса. Такая ситуация не является неожиданностью, ведь осенью традиционно наблюдается подорожание многих продуктов питания.

Цены на огурцы ощутимо выросли. Но не стоит расстраиваться, ведь есть много других вкусных и полезных овощей, которые могут стать достойной заменой. Особенно сейчас, осенью, когда на рынках появляется большое количество сезонных овощей.

Капуста, свекла и морковь – осенние суперфуды

Эти овощи – это настоящая сокровищница витаминов и минералов. Они не только вкусные, но и доступные по цене. Эти овощи можно легко хранить в течение длительного времени, поэтому их можно приобрести впрок, пока цены на них минимальны.