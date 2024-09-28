Придется изменить рацион? Популярный в Украине овощ стремительно подорожал
На этой неделе украинцы заметили, что цены на любимые свежие огурцы ощутимо выросли. По данным аналитиков EastFruit, тепличные хозяйства повысили цены на 12% по сравнению с предыдущей неделей, и сейчас килограмм огурцов стоит от 45 до 60 гривен.
Почему так произошло? Главная причина – сокращение предложения на рынке. Огурцы из открытого грунта уже закончились, а новый урожай из теплиц еще не набрал обороты из-за неблагоприятных погодных условий.
Эксперты прогнозируют, что цены на огурцы могут расти и в дальнейшем из-за высокого спроса. Такая ситуация не является неожиданностью, ведь осенью традиционно наблюдается подорожание многих продуктов питания.
Цены на огурцы ощутимо выросли. Но не стоит расстраиваться, ведь есть много других вкусных и полезных овощей, которые могут стать достойной заменой. Особенно сейчас, осенью, когда на рынках появляется большое количество сезонных овощей.
Капуста, свекла и морковь – осенние суперфуды
Эти овощи – это настоящая сокровищница витаминов и минералов. Они не только вкусные, но и доступные по цене. Эти овощи можно легко хранить в течение длительного времени, поэтому их можно приобрести впрок, пока цены на них минимальны.
- Капуста. Она богата витамином С, который укрепляет иммунитет, а также витаминами группы В, необходимыми для нормальной работы нервной системы. Капусту можно использовать для приготовления салатов, супов, голубцов, тушеных блюд. Кроме того, ее можно квасить, мариновать или замораживать.
- Морковь. Это источник бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Витамин А необходим для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Морковь можно добавлять в салаты, супы, тушеные блюда, а также использовать для приготовления соков и смузи.
- Свекла. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют здоровью сердца. Особенно полезны в свекле бетаин, который защищает печень, и нитраты, снижающие кровяное давление. К тому же, свекла – низкокалорийный продукт, что делает ее идеальным для тех, кто следит за весом.
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