Доведеться змінити раціон? Популярний в Україні овоч стрімко здорожчав

Цього тижня українці помітили, що ціни на улюблені свіжі огірки відчутно зросли. За даними аналітиків EastFruit, тепличні господарства підвищили ціни на 12% порівняно з попереднім тижнем, і зараз кілограм огірків коштує від 45 до 60 гривень.

Чому так сталося? Головна причина – скорочення пропозиції на ринку. Огірки з відкритого ґрунту вже закінчилися, а новий урожай з теплиць ще не набрав обертів через несприятливі погодні умови.

Експерти прогнозують, що ціни на огірки можуть зростати й надалі через високий попит. Така ситуація не є несподіванкою, адже восени традиційно спостерігається подорожчання багатьох продуктів харчування.

Ціни на огірки відчутно зросли. Але не варто засмучуватися, адже є багато інших смачних і корисних овочів, які можуть стати гідною заміною. Особливо зараз, восени, коли на ринках з’являється велика кількість сезонних овочів.

Капуста, буряк та морква – осінні суперфуди

Ці овочі – це справжні скарбниці вітамінів та мінералів. Вони не тільки смачні, але й доступні за ціною. Ці овочі можна легко зберігати протягом тривалого часу, тому їх можна придбати про запас, поки ціни на них мінімальні.