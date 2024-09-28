Доведеться змінити раціон? Популярний в Україні овоч стрімко здорожчав
Цього тижня українці помітили, що ціни на улюблені свіжі огірки відчутно зросли. За даними аналітиків EastFruit, тепличні господарства підвищили ціни на 12% порівняно з попереднім тижнем, і зараз кілограм огірків коштує від 45 до 60 гривень.
Чому так сталося? Головна причина – скорочення пропозиції на ринку. Огірки з відкритого ґрунту вже закінчилися, а новий урожай з теплиць ще не набрав обертів через несприятливі погодні умови.
Експерти прогнозують, що ціни на огірки можуть зростати й надалі через високий попит. Така ситуація не є несподіванкою, адже восени традиційно спостерігається подорожчання багатьох продуктів харчування.
Ціни на огірки відчутно зросли. Але не варто засмучуватися, адже є багато інших смачних і корисних овочів, які можуть стати гідною заміною. Особливо зараз, восени, коли на ринках з’являється велика кількість сезонних овочів.
Капуста, буряк та морква – осінні суперфуди
Ці овочі – це справжні скарбниці вітамінів та мінералів. Вони не тільки смачні, але й доступні за ціною. Ці овочі можна легко зберігати протягом тривалого часу, тому їх можна придбати про запас, поки ціни на них мінімальні.
- Капуста. Вона багата на вітамін С, який зміцнює імунітет, а також на вітаміни групи В, необхідні для нормальної роботи нервової системи. Капусту можна використовувати для приготування салатів, супів, голубців, тушкованих страв. Крім того, її можна квасити, маринувати або заморожувати.
- Морква. Це джерело бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Вітамін А необхідний для здоров’я очей, шкіри та імунної системи. Моркву можна додавати в салати, супи, тушковані страви, а також використовувати для приготування соків та смузі.
- Буряк. Він багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які зміцнюють імунітет, покращують травлення та сприяють здоров’ю серця. Особливо корисні в буряку бетаїн, який захищає печінку, та нітрати, що знижують кров’яний тиск. До того ж, буряк – низькокалорійний продукт, що робить його ідеальним для тих, хто стежить за вагою.
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