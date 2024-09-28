Украина запускает новую социальную программу: 4000 гривен в месяц без бюрократии 

С января 2025 года украинцы смогут получать новую базовую социальную помощь в размере до 4000 гривен в месяц. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко. Новинка будет доступна через портал “Дія” без необходимости собирать множество документов.

Как это будет работать?

Уже сейчас известно про предварительный алгоритм работы программы. Чтобы получить выплату, достаточно будет подать онлайн-заявку через “Дію”. Система будет автоматически определять право на помощь на основе имеющихся данных. Новая помощь объединит в себе несколько существующих социальных выплат, упростив процесс получения средств.

Почему это важно?

В условиях войны это особенно удобно. Людям не придется лично посещать государственные учреждения или по много часов ждать в очереди. Все процессы будут прозрачными и контролируемыми. К тому же, новая система позволит более эффективно распределять социальную помощь. Хотя как это все будет работать на практике пока окончательно неизвестно. Но в любом случае для обычных граждан это значит существенную экономию времени. Но юристы уже насторожились, отчасти такой подход позволит улучшить сбор данных про военнообязанных граждан и “уклонистов”.

Кто может рассчитывать на выплату?

Точные критерии для получения помощи будут определены ближе к запуску программы. Однако, как отмечают в Минсоцполитики, основной целью является поддержка наиболее уязвимых категорий населения.

Что дальше?

В ближайшее время планируется запуск пилотного проекта. Таким образом государство сможет отработать все детали новой системы. Если эксперимент окажется успешным, то с января 2025 года новая социальная помощь станет доступна для всех желающих. Безусловно, точная сумма выплаты может варьироваться в зависимости от индивидуальной ситуации и состава семьи.

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