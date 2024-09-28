Україна запускає нову соціальну програму: 4000 гривень на місяць без бюрократії 

Із січня 2025 року українці зможуть отримувати нову базову соціальну допомогу в розмірі до 4000 гривень на місяць. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко. Новинка буде доступна через портал «Дія» без необхідності збирати безліч документів.

Як це буде працювати?

Уже зараз відомо про попередній алгоритм роботи програми. Щоб отримати виплату, достатньо буде подати онлайн-заявку через «Дію». Система автоматично визначатиме право на допомогу на основі наявних даних. Нова допомога об’єднає в собі кілька наявних соціальних виплат, спростивши процес отримання коштів.

Чому це важливо?

В умовах війни це особливо зручно. Людям не доведеться особисто відвідувати державні установи або по багато годин чекати в черзі. Усі процеси будуть прозорими та контрольованими. До того ж нова система дасть змогу ефективніше розподіляти соціальну допомогу. Хоча як це все працюватиме на практиці поки остаточно невідомо. Але в будь-якому разі для звичайних громадян це означає суттєву економію часу. Але юристи вже насторожилися, частково такий підхід дасть змогу поліпшити збір даних про військовозобов’язаних громадян і «ухильників».

Хто може розраховувати на виплату?

Точні критерії для отримання допомоги буде визначено ближче до запуску програми. Однак, як зазначають у Мінсоцполітики, основною метою є підтримка найбільш вразливих категорій населення, тобто малозабезпечені родини, пенсіонери, ВПО і т.д.

Що далі?

Найближчим часом планується запуск пілотного проєкту. Таким чином держава зможе відпрацювати всі деталі нової системи. Якщо експеримент виявиться успішним, то з січня 2025 року нова соціальна допомога стане доступною для всіх охочих. Безумовно, точна сума виплати може варіюватися залежно від індивідуальної ситуації та складу сім’ї.

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