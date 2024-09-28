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Украинцев массово штрафуют за ремонт авто: что происходит

Yulia29.09.2024

Изменения в законодательстве внесли коррективы в привычный образ жизни многих автовладельцев. Теперь за ремонт автомобиля на улице или в других неположенных местах грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

В чем причина

Основная причина таких изменений – желание улучшить экологическую ситуацию в городах и обеспечить безопасность движения. Ремонт авто часто сопровождается утечкой масел и других технических жидкостей, что загрязняет окружающую среду. Кроме того, автомобиль, который ремонтируется на проезжей части, может создавать препятствия для других участников дорожного движения. 

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Что именно запрещено?

Запрещено проводить любые ремонтные работы, мыть автомобиль или осуществлять любые другие действия, связанные с обслуживанием транспортного средства, на улицах, тротуарах, парковках и других общественных местах. 

Когда разрешено проводить ремонт?

Существует два исключения из этого правила:

  • Специально отведенные места. Ремонт разрешается проводить в специально оборудованных для этого местах, таких как автосервисы или СТО.
  • Аварийные ситуации. Если автомобиль сломался на дороге и требует немедленного ремонта для обеспечения безопасности движения, водитель имеет право провести необходимые работы.

Что делать, если ваш автомобиль сломался?

Если ваш автомобиль сломался в неположенном месте, рекомендуется:

  • Включить аварийную сигнализацию. Это поможет предупредить других водителей об опасности.
  • Выставить знак аварийной остановки. Он должен быть установлен на расстоянии не менее 20 метров от автомобиля.
  • Вызвать эвакуатор. Если ремонт невозможен на месте, вызовите эвакуатор, который доставит ваш автомобиль в ближайший автосервис.

Нарушение правил ремонта автомобилей карается штрафом, вплоть до 1700 гривен. Поэтому перед тем, как проводить любые работы со своим автомобилем, убедитесь, что вы находитесь в разрешенном для этого месте. В то же время четкого объяснения относительно права ремонтировать машину в собственном дворе частного дома или в гараже не предоставляется. 

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Yulia29.09.2024
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