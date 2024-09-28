Украинцев массово штрафуют за ремонт авто: что происходит

Изменения в законодательстве внесли коррективы в привычный образ жизни многих автовладельцев. Теперь за ремонт автомобиля на улице или в других неположенных местах грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

В чем причина

Основная причина таких изменений – желание улучшить экологическую ситуацию в городах и обеспечить безопасность движения. Ремонт авто часто сопровождается утечкой масел и других технических жидкостей, что загрязняет окружающую среду. Кроме того, автомобиль, который ремонтируется на проезжей части, может создавать препятствия для других участников дорожного движения.

Что именно запрещено?

Запрещено проводить любые ремонтные работы, мыть автомобиль или осуществлять любые другие действия, связанные с обслуживанием транспортного средства, на улицах, тротуарах, парковках и других общественных местах.

Когда разрешено проводить ремонт?

Существует два исключения из этого правила:

Специально отведенные места. Ремонт разрешается проводить в специально оборудованных для этого местах, таких как автосервисы или СТО.

Аварийные ситуации. Если автомобиль сломался на дороге и требует немедленного ремонта для обеспечения безопасности движения, водитель имеет право провести необходимые работы.

Что делать, если ваш автомобиль сломался?

Если ваш автомобиль сломался в неположенном месте, рекомендуется:

Включить аварийную сигнализацию. Это поможет предупредить других водителей об опасности.

Выставить знак аварийной остановки. Он должен быть установлен на расстоянии не менее 20 метров от автомобиля.

Вызвать эвакуатор. Если ремонт невозможен на месте, вызовите эвакуатор, который доставит ваш автомобиль в ближайший автосервис.

Нарушение правил ремонта автомобилей карается штрафом, вплоть до 1700 гривен. Поэтому перед тем, как проводить любые работы со своим автомобилем, убедитесь, что вы находитесь в разрешенном для этого месте. В то же время четкого объяснения относительно права ремонтировать машину в собственном дворе частного дома или в гараже не предоставляется.