Рішення прийнято: чоловіків з цими професіями призвуть вже з 1 жовтня

З 1 жовтня вступають в силу нові правила мобілізації, які стосуються, зокрема, чоловіків віком від 50 до 60 років.

Як повідомив нардеп Федір Веніславський, Сухопутні війська України видали нову директиву, яка обмежує мобілізацію чоловіків старшого віку. Йдеться про тих, кому виповнилося 50 років. Тепер їх можуть призивати лише за наявності окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.

Хто старше 50 не уникне мобілізації після нововведень

Мобілізації підлягатимуть чоловіки віком від 50 до 60 років, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, необхідні для забезпечення потреб армії. Це можуть бути медики, інженери, фахівці з логістики та інші.

Хто має право на відстрочку?

Право на відстрочку від мобілізації мають:

Чоловіки, які виховують дитину віком до 18 років.

Чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років.

Особи, які опікуються інвалідами І або II групи.

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Особи з інвалідністю І, II або III груп.

Чоловіки, які є опікунами, усиновлювачами, піклувальниками дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Студенти. Але лише особи, що навчаються на денній формі та здобувають першу вищу освіту.

Що це означає для військовозобов’язаних?

Нові правила мобілізації спрощують процедуру для більшості чоловіків віком від 50 до 60 років. Однак, особам, які мають дефіцитні спеціальності, слід бути готовими до можливого призову.

Додамо, що в надходження держбюджету України на 2025 рік закладено доходи від економічного бронювання. Тобто вже найближчим часом в Україні може заявитися і такий варіант для отримання відстрочки. Однак все це і досі на етапі обговорення. Ми будемо стежити за ситуацією та додатково повідомимо про можливі зміни.