Прогнозы неутешительны: стало известно как будут отключать свет зимой 

Нынешняя зима в Украине обещает быть чрезвычайно сложной с точки зрения энергоснабжения.

По данным ООН, украинцам стоит готовиться к отключениям электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Это связано с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Почему ситуация настолько критическая?

Главная причина ракетные атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Если конкретнее, то причин несколько.

Значительные повреждения. Российские атаки уничтожили значительную часть энергетических объектов. Это привело к дефициту мощностей.

Рост потребления. Зимой спрос на электроэнергию традиционно растет из-за отопления. Например, при средней зимней температуре -10°C потребление электроэнергии на отопление может вырасти в несколько раз по сравнению с более теплыми периодами.

Недостаточность генерации. Даже с учетом ремонтных работ и импорта электроэнергии, дефицит остается значительным.

Каковы прогнозы властей?

По оценкам Министерства энергетики, дефицит электроэнергии в пиковые часы может достигать 30%. Однако, поскольку критическая инфраструктура имеет приоритет, для населения дефицит может достигать 50%. То есть фактически света может не быть четыре через четыре, или в другом похожем формате. И это еще довольно оптимистичный прогноз.

К чему готовиться украинцам

Уже сейчас украинцам следует осознать несколько вещей.

Будут частые и длительные отключения. Графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме и погодных условий.

Нестабильность поставок. Возможны перебои с электроснабжением даже в случае отсутствия официальных отключений, особенно в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Необходимость подготовки. Украинцам стоит запастись необходимыми вещами, такими как вода, продукты питания, хранящиеся без холодильника, фонарики, павербанки, теплые вещи и альтернативные источники отопления (например, дрова, уголь) для частных зданий.

Где ситуация будет самой сложной

Самая сложная ситуация ожидается в регионах с высокой концентрацией населения и объектов критической инфраструктуры, таких как Киев, Киевская и Днепропетровская области. Украина готовится к тяжелой зиме. Отключения электроэнергии станут обыденностью для многих украинцев.