Прогнозы неутешительны: стало известно как будут отключать свет зимой
Нынешняя зима в Украине обещает быть чрезвычайно сложной с точки зрения энергоснабжения.
По данным ООН, украинцам стоит готовиться к отключениям электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Это связано с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.
Почему ситуация настолько критическая?
Главная причина ракетные атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Если конкретнее, то причин несколько.
- Значительные повреждения. Российские атаки уничтожили значительную часть энергетических объектов. Это привело к дефициту мощностей.
- Рост потребления. Зимой спрос на электроэнергию традиционно растет из-за отопления. Например, при средней зимней температуре -10°C потребление электроэнергии на отопление может вырасти в несколько раз по сравнению с более теплыми периодами.
- Недостаточность генерации. Даже с учетом ремонтных работ и импорта электроэнергии, дефицит остается значительным.
Каковы прогнозы властей?
По оценкам Министерства энергетики, дефицит электроэнергии в пиковые часы может достигать 30%. Однако, поскольку критическая инфраструктура имеет приоритет, для населения дефицит может достигать 50%. То есть фактически света может не быть четыре через четыре, или в другом похожем формате. И это еще довольно оптимистичный прогноз.
К чему готовиться украинцам
Уже сейчас украинцам следует осознать несколько вещей.
- Будут частые и длительные отключения. Графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме и погодных условий.
- Нестабильность поставок. Возможны перебои с электроснабжением даже в случае отсутствия официальных отключений, особенно в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру.
- Необходимость подготовки. Украинцам стоит запастись необходимыми вещами, такими как вода, продукты питания, хранящиеся без холодильника, фонарики, павербанки, теплые вещи и альтернативные источники отопления (например, дрова, уголь) для частных зданий.
Где ситуация будет самой сложной
Самая сложная ситуация ожидается в регионах с высокой концентрацией населения и объектов критической инфраструктуры, таких как Киев, Киевская и Днепропетровская области. Украина готовится к тяжелой зиме. Отключения электроэнергии станут обыденностью для многих украинцев.
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