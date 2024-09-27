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Прогнозы неутешительны: стало известно как будут отключать свет зимой 

Yulia28.09.2024
Відключення світла

Нынешняя зима в Украине обещает быть чрезвычайно сложной с точки зрения энергоснабжения.

По данным ООН, украинцам стоит готовиться к отключениям электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Это связано с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

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Почему ситуация настолько критическая?

Главная причина ракетные атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Если конкретнее, то причин несколько. 

  • Значительные повреждения. Российские атаки уничтожили значительную часть энергетических объектов. Это привело к дефициту мощностей.
  • Рост потребления. Зимой спрос на электроэнергию традиционно растет из-за отопления. Например, при средней зимней температуре -10°C потребление электроэнергии на отопление может вырасти в несколько раз по сравнению с более теплыми периодами.
  • Недостаточность генерации. Даже с учетом ремонтных работ и импорта электроэнергии, дефицит остается значительным.

Каковы прогнозы властей?

По оценкам Министерства энергетики, дефицит электроэнергии в пиковые часы может достигать 30%. Однако, поскольку критическая инфраструктура имеет приоритет, для населения дефицит может достигать 50%. То есть фактически света может не быть четыре через четыре, или в другом похожем формате. И это еще довольно оптимистичный прогноз. 

К чему готовиться украинцам

Уже сейчас украинцам следует осознать несколько вещей. 

  • Будут частые и длительные отключения. Графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме и погодных условий.
  • Нестабильность поставок.  Возможны перебои с электроснабжением даже в случае отсутствия официальных отключений, особенно в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру. 
  • Необходимость подготовки. Украинцам стоит запастись необходимыми вещами, такими как вода, продукты питания, хранящиеся без холодильника, фонарики, павербанки, теплые вещи и альтернативные источники отопления (например, дрова, уголь) для частных зданий.

Где ситуация будет самой сложной

Самая сложная ситуация ожидается в регионах с высокой концентрацией населения и объектов критической инфраструктуры, таких как Киев, Киевская и Днепропетровская области. Украина готовится к тяжелой зиме. Отключения электроэнергии станут обыденностью для многих украинцев.

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Yulia28.09.2024
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