Коли пора міняти пральну машину? 3 ознаки несправності

На жаль, жодна техніка не вічна, і пральна машина – не виняток. З часом навіть найнадійніші моделі починають ламатися. Щоб уникнути несподіваних поломок і затоплення, варто вчасно розпізнати ознаки того, що ваша пралка потребує ремонту або заміни. Отож, які ознаки несправності пральної машини мають насторожити.

Надмірний шум і вібрація

Якщо під час прання пралка сильно гуде, вібрує і навіть переміщається по місцю, це свідчить про серйозні проблеми. Можливо, вийшов з ладу підшипник, амортизатор або інші важливі деталі. Така несправність потребує негайного втручання майстра. Але не поспішайте панікувати. Перевірте чи не протікає вода з труб. Наприклад, якщо пральна машина стоїть на підлозі, викладеній керамічною плиткою, то через надлишок вологи пралка може “ковзати” чи “стрибати” під час віджииу.

Білизна після прання має неприємний запах і залишається брудною

Якщо після прання білизна не пахне свіжістю і залишається забрудненою, це може свідчити про різні проблеми:

Засмічення фільтра. Засмічений фільтр може перешкоджати нормальному відведенню води і сприяти розмноженню бактерій.

Поломка ТЕНу. Несправний ТЕН не дозволяє воді нагріватися до потрібної температури, що знижує ефективність прання.

Поломка помпи. Несправна помпа не може повністю відкачати брудну воду, що призводить до появи неприємного запаху.

Знос манжети люка. Через зношену манжету вода може потрапляти в бак і викликати появу цвілі та грибка.

Великий вік пральної машини

Навіть якщо ваша пральна машина працює без видимих ​​несправностей, з часом деталі зношуються і можуть вийти з ладу в будь-який момент. Крім того, старі моделі часто споживають більше електроенергії та води, ніж сучасні.

Тож при перших ознаках несправності одразу зверніться до майстра. Ремонт в більшості випадків обійдеться значно дешевше покупки нової пральної машини.