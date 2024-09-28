Коли пора міняти пральну машину? 3 ознаки несправності
На жаль, жодна техніка не вічна, і пральна машина – не виняток. З часом навіть найнадійніші моделі починають ламатися. Щоб уникнути несподіваних поломок і затоплення, варто вчасно розпізнати ознаки того, що ваша пралка потребує ремонту або заміни. Отож, які ознаки несправності пральної машини мають насторожити.
Надмірний шум і вібрація
Якщо під час прання пралка сильно гуде, вібрує і навіть переміщається по місцю, це свідчить про серйозні проблеми. Можливо, вийшов з ладу підшипник, амортизатор або інші важливі деталі. Така несправність потребує негайного втручання майстра. Але не поспішайте панікувати. Перевірте чи не протікає вода з труб. Наприклад, якщо пральна машина стоїть на підлозі, викладеній керамічною плиткою, то через надлишок вологи пралка може “ковзати” чи “стрибати” під час віджииу.
Білизна після прання має неприємний запах і залишається брудною
Якщо після прання білизна не пахне свіжістю і залишається забрудненою, це може свідчити про різні проблеми:
- Засмічення фільтра. Засмічений фільтр може перешкоджати нормальному відведенню води і сприяти розмноженню бактерій.
- Поломка ТЕНу. Несправний ТЕН не дозволяє воді нагріватися до потрібної температури, що знижує ефективність прання.
- Поломка помпи. Несправна помпа не може повністю відкачати брудну воду, що призводить до появи неприємного запаху.
- Знос манжети люка. Через зношену манжету вода може потрапляти в бак і викликати появу цвілі та грибка.
Великий вік пральної машини
Навіть якщо ваша пральна машина працює без видимих несправностей, з часом деталі зношуються і можуть вийти з ладу в будь-який момент. Крім того, старі моделі часто споживають більше електроенергії та води, ніж сучасні.
Тож при перших ознаках несправності одразу зверніться до майстра. Ремонт в більшості випадків обійдеться значно дешевше покупки нової пральної машини.
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