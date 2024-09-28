Когда пора менять стиральную машину? 3 признака неисправности

К сожалению, ни одна техника не вечна, и стиральная машина – не исключение. Со временем даже самые надежные модели начинают ломаться. Чтобы избежать неожиданных поломок и затопления, стоит вовремя распознать признаки того, что ваша стиралка нуждается в ремонте или замене. Итак, какие признаки неисправности стиральной машины должны насторожить.

Чрезмерный шум и вибрация

Если во время стирки стиралка сильно гудит, вибрирует и даже перемещается по месту, это свидетельствует о серьезных проблемах. Возможно, вышел из строя подшипник, амортизатор или другие важные детали. Такая неисправность требует немедленного вмешательства мастера. Но не спешите паниковать. Проверьте не протекает ли вода из труб. Например, если стиральная машина стоит на полу, выложенном керамической плиткой, то из-за избытка влаги стиралка может «скользить» или «прыгать» во время отжима.

Белье после стирки имеет неприятный запах и остается грязным

Если после стирки белье не пахнет свежестью и остается загрязненным, это может свидетельствовать о различных проблемах:

Засорение фильтра. Засоренный фильтр может препятствовать нормальному отводу воды и способствовать размножению бактерий.

Поломка ТЭНа. Неисправный ТЭН не позволяет воде нагреваться до нужной температуры, что снижает эффективность стирки.

Поломка помпы. Неисправная помпа не может полностью откачать грязную воду, что приводит к появлению неприятного запаха.

Износ манжеты люка. Из-за изношенной манжеты вода может попадать в бак и вызывать появление плесени и грибка.

Большой возраст стиральной машины

Даже если ваша стиральная машина работает без видимых неисправностей, со временем детали изнашиваются и могут выйти из строя в любой момент. Кроме того, старые модели часто потребляют больше электроэнергии и воды, чем современные.

Поэтому при первых признаках неисправности сразу обратитесь к мастеру. Ремонт в большинстве случаев обойдется значительно дешевле покупки новой стиральной машины.