Прогнози невтішні: стало відомо як відключатимуть світло взимку 

Цьогорічна зима в Україні обіцяє бути надзвичайно складною з точки зору енергопостачання.

За даними ООН, українцям варто готуватися до відключень електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу. Це пов’язано з масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Чому ситуація настільки критична?

Головна причина ракетні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Якщо конкретніше, то причин кілька.

Значні пошкодження. Російські атаки знищили значну частину енергетичних об’єктів. Це призвело до дефіциту потужностей.

Зростання споживання. Взимку попит на електроенергію традиційно зростає через опалення. Наприклад, при середній зимовій температурі -10°C споживання електроенергії на опалення може зрости в кілька разів порівняно з більш теплими періодами.

Недостатність генерації. Навіть з урахуванням ремонтних робіт та імпорту електроенергії, дефіцит залишається значним.

Які прогнози влади?

За оцінками Міністерства енергетики, дефіцит електроенергії в пікові години може досягати 30%. Однак, оскільки критична інфраструктура має пріоритет, для населення дефіцит може сягати 50%. Тобто фактично світла може не бути чотири через чотири, чи в іншому схожому форматі. І це ще доволі оптимістичний прогноз.

До чого готуватися українцям

Вже зараз українцям слід усвідомити кілька речей.

Будуть часті та тривалі відключення. Графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та погодних умов.

Нестабільність постачання. Можливі перебої з електропостачанням навіть у разі відсутності офіційних відключень.Особливо в разі нових атак на нергетичну інфраструктуру.

Необхідність підготовки. Українцям варто запастися необхідними речами, такими як вода, харчові продукти, що зберігаються без холодильника,, ліхтарики, павербанки, теплі речі та альтернативні джерела опалення (наприклад, дрова, вугілля) для приватних будівель.

Де ситуація буде найскладнішою

Найскладніша ситуація очікується в регіонах з високою концентрацією населення та об’єктів критичної інфраструктури, таких як Київ, Київська та Дніпропетровська області. Україна готується до важкої зими. Відключення електроенергії стануть буденністю для багатьох українців.