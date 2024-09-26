Капуста больше не будет чернеть: полезные лайфхаки для хранения этого овоща

Наверное, каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с ситуацией, когда использовала половину капусты для приготовления какого-нибудь блюда, а другую половину поставила в холодильник. Уже через несколько дней этот второй кусок приходится выбрасывать, он чернеет и портится. Многим жалко выбрасывать продукты, тем более что сегодня все стоит довольно дорого. В связи с этим люди делятся друг с другом разнообразными советами и лайфхаками и есть парочка, касающиеся правильного хранения капусты.

Проверенным советом делится харьковчанка

Женщина ведет небольшой блог в социальных сетях, где и поделилась проблемой с которой столкнулась и решением, что нашла.

«Раньше я, как и все, отрезала кусочек капусты, варила борщ, а оставшуюся капусту убирала в холодильник, через пару дней смотрю, а она уже завяла, листья мягкие, выбрасываю. Иной раз убираю в пакет или заворачиваю пищевой пленкой, через время достаю, а капуста почернела, появилась плесень или совсем неприятный запах. Так было и у меня, и у многих других хозяек, уверена тоже так было. Думаю мои способы пригодятся вам», — делится своими советами Лидия из Харькова.

Капусту нужно поместить в бумагу

Способ прост, а еще очень стар, ведь им пользовались еще наши бабушки. Оказывается, чтобы капуста долго хранилась, ее нужно поместить в газету, или бумажные полотенца и только после этого отправить в холодильник. Дело в том, что капуста “дышит” и выделяет влагу из-за которой собственно и портится. Бумага будет забирать эту влагу и овощ будет оставаться сухим. Единственное, о чем нужно не забывать – это менять бумагу на свежую, хотя бы раз в 4-5 дня. Также, в холодное время года вместо холодильника капусту можно таким образом хранить на балконе или в другом прохладном месте.