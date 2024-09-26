Капуста більше не чорнітиме: корисні лайфхаки щодо зберігання цього овочу

Напевно кожна господиня бодай раз стикалася з ситуацією, коли використала половину капустини для приготування якоїсь страви, а іншу половину поставила у холодильник. Вже через кілька днів цей другий шматок доводиться викидати, адже він чорніє та псується. Багатьом шкода викидати продукти, тим паче що сьогодні все коштує доволі дорого. У зв’язку з цим люди діляться один з одним різноманітними порадами та лайфхаками й є парочка таких, що стосуються правильного зберігання капусти.

Перевіреною порадою ділиться харків’янка

Жінка веде невеликий блог у соціальних мережах де й поділилася проблемою з якою стикнулася та рішенням, яке знайшла.

«Раніше я як і всі, відрізала шматочок капусти, варила борщ, а капусту, що залишилася, прибирала в холодильник, через пару днів дивлюся, а вона вже зав’яла, листя м’яке, викидаю. Інший раз прибираю в пакет або загортаю харчовою плівкою, через час дістаю, а капуста почорніла, з’явилася пліснява або зовсім неприємний запах. Так було і в мене, і в багатьох інших господинь, впевнена теж так було. Думаю мої способи стануть вам у пригоді», — ділиться своїми порадами Лідія з Харкова.

Капусту потрібно помістити у папір

Спосіб простий, а ще дуже старий, адже ним користувалися ще наші бабусі. Виявляється, щоб капустина довго зберігалася її потрібно помістити у газету, або паперові рушники й лише після цього відправити у холодильник. Річ в тім, що капуста “дихає” та виділяє вологу через яку власне й псується. Папір забиратиме цю вологу й овоч залишатиметься сухим. Єдине, про що потрібно не забувати — це міняти папір на свіжий, хоча б раз у 4-5 дні. Також, у холодну пору року замість холодильника капусту можна таким чином зберігати на балконі, чи в іншому прохолодному місці.