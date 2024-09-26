З 1 жовтня зміниться порядок нарахування субсидій: що потрібно знати?

В Україні невдовзі розпочнеться опалювальний сезон 2024-2025. Левова частка українців мають право на субсидії. Тобто через те, що родини мають низький сукупний дохід держава компенсує їм кошти за комуналку. Та якщо до цього нарахування субсидій проводилось за одним порядком, то тепер все буде трохи по-іншому. Перше, що зміниться це термін нарахування субсидії. Наприклад, субсидія за жовтень буде нарахована на 15 днів незалежно від того, коли розпочнеться опалювальний сезон. Тобто якщо раніше субсидію нараховували по факту орієнтуючись на початок опалювального сезону, то тепер все буде трішки інакше та прозоріше.

В листопаді всі отримають субсидію за половину жовтня

В Уряді вирішили, що нечесно нараховувати субсидію лише з моменту коли починається опалювальний сезон, адже в різних регіонах країни він може початися в різний період, через те, що погода сильно відрізнятиметься. Тепер субсидію нараховуватимуть не з дати фактичного початку опалювального сезону, а з офіційної дати, а це зазвичай 15-17 жовтня.

Також, субсидії буде перераховано, адже зросли деякі комунальні послуги. Проте тут в Уряді наголошують, що за жовтень розмір субсидії буде ще таким, який домогосподарство отримувало й до цього. А збільшення компенсації відбудеться вже з 1 листопада.

Подавати заявки на нарахування субсидії можна вже зараз

Якщо до цього ваша родина не отримувала субсидії, однак щось змінилось й тепер ви маєте таке право, то можете вже подавати заяву до ПФУ або ЦНАПу. Це можна зробити особисто прийшовши в одне з відділень вищезазначених організацій. Також це можна зробити онлайн через додаток “Дія” або через портал електронних послуг ПФУ.

Ті ж українці, які й до цього отримували субсидії, не повинні подавати ніяких заяв. У більшості випадків їм субсидію призначать автоматично.