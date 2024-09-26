С 1 октября изменится порядок начисления субсидий: что необходимо знать?

В Украине скоро начнется отопительный сезон 2024-2025. Львиная доля украинцев имеют право на субсидии. То есть из-за того, что семьи имеют низкий совокупный доход, государство компенсирует им средства за коммуналку. Но если до этого начисление субсидий проводилось по одному порядку, то теперь все будет немного по-другому. Первое, что изменится это срок начисления субсидии. Например, субсидия за октябрь будет начислена на 15 дней вне зависимости от того, когда начнется отопительный сезон. То есть если раньше субсидию начисляли по факту, ориентируясь на начало отопительного сезона, то теперь все будет немного иначе и прозрачнее.

В ноябре все получат субсидию за половину октября

В Правительстве решили, что нечестно начислять субсидию только с момента, когда начинается отопительный сезон, ведь в разных регионах страны он может начаться в разный период, из-за того, что погода будет сильно отличаться. Теперь субсидия будет начисляться не с даты фактического начала отопительного сезона, а с официальной даты, а это обычно 15-17 октября.

Также субсидии будут перечислены, ведь выросли некоторые коммунальные услуги. Однако здесь в правительстве отмечают, что за октябрь размер субсидии будет еще таким, какое домохозяйство получало и до этого. А увеличение компенсации произойдет уже с 1 ноября.

Подавать заявки на начисление субсидии можно уже сейчас

Если до этого ваша семья не получала субсидии, однако что-то изменилось и теперь вы имеете такое право, можете уже подавать заявление в ПФУ или ЦНАП. Это можно сделать лично придя в одно из отделений вышеупомянутых организаций. Также это можно сделать онлайн через приложение “Дия” или через портал электронных услуг ПФУ.

Те украинцы, которые до этого получали субсидии, не должны подавать никаких заявлений. В большинстве случаев им субсидию назначат автоматически.