Як українці переплачують в супермаркетах: касир розкрив карти

Касир великої мережі супермаркетів поділився інсайдерською інформацією про те, чому часто виникають розбіжності між ціною товару на полиці та його вартістю на касі.

Головні причин

Насамперед, варто зазначити, що попри те, що більшість супермаркетів мають системи контролю ваги на касах, помилки все ж трапляються. Однак, як правило, покупці не відчують помилок, адже співробітники переважно перевіряють вагу товару повторно.

Куди частіше трапляються ситуації, коли ціна на полиці не відповідає ціні в чеку. Основною причиною цього є нестача персоналу в супермаркетах. Постійний обіг співробітників, сезонні працівники та велика кількість товарів, які потребують постійного моніторингу цін, призводять до того, що ціни на полицях не завжди встигають оновлюватися вчасно.

Як покупці обманюють супермаркети

Крім того, касир згадав про ще одну поширену практику — підміну товарів. Деякі покупці намагаються підмінити більш дешевий товар на дорожчий, наприклад, звичайну моркву на миту або відбірну. Також часто продавці намагаються схитрувати при зважуванні цукерків, видаючи дорожчі за дешеві. Однак, сучасні системи контролю ваги та уважність касирів значно ускладнюють реалізацію таких махінацій.

Що ж стосується прав споживачів у таких ситуаціях, то закон на боці покупця. Якщо ціна на товар, вказана на полиці, відрізняється від ціни в чеку, покупець має право вимагати продати товар за ціною, вказаною на ціннику.

Що потрібно знати покупцям

Зверніть увагу, охоронці в магазинах та супермаркетах не мають права обшукувати покупців чи затримувати їх. Якщо є підозра в крадіжці чи інші суперечки, то варто вимагати викликати поліцію або робити це самостійно. Також вимагайте перегляду відео з камер спостереження. Знайте про свої права та захищайте їх, а у випадку порушення звертайтеся до Держпродспоживслужби зі скаргою.