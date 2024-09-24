Как правильно закрыть платежную карту, чтобы банк не начислял проценты

Решили отказаться от использования банковской карты? Важно знать, что просто прекращения ею пользоваться недостаточно. Для полного прекращения обслуживания необходимо закрыть счет, к которому привязана карта. Иначе вы рискуете столкнуться с неожиданными комиссиями и долгами.

Почему важно закрыть счет?

На это есть несколько причин.

Комиссии за обслуживание. Даже если на карте нет средств, банк может взимать плату за ее обслуживание.

Непредвиденные списания. Могут быть списаны отложенные комиссии или платежи, о которых вы забыли.

Риск мошенничества. Активная карта, даже если вы ею не пользуетесь, остается потенциальной мишенью для мошенников.

Как закрыть счет?

Важно правильно закрыть счет.

Проверьте задолженность. Перед закрытием счета убедитесь, что вы погасили все долги перед банком.

Откажитесь от дополнительных услуг. Отмените все подключенные к карте платные услуги (SMS-информирование, автоплатежи и т.д.).

Обратитесь в банк. Обратитесь в отделение банка или воспользуйтесь онлайн-сервисами для подачи заявления на закрытие счета.

Получите подтверждение. После закрытия счета обязательно получите от банка подтверждающий документ.

В общем, лучше обратиться в отделение банка для подачи запроса на закрытие. Если такой возможности нет, после закрытия счета обратитесь в службу поддержки банка и попросите проверить, действительно ли ваш счет закрыт.

Повторите запрос через несколько месяцев и через год после закрытия. Так вы будете убеждены, что все в порядке. А если возникнет задолженность в несколько гривен, то вы сможете быстро с этим разобраться. Если этого не сделать, то через несколько лет даже с 10 гривен может набежать немалая сумма задолженности из-за неуплаты.

Что еще стоит помнить

Также стоит учесть несколько нюансов.

Сроки закрытия. Процедура закрытия счета может занять определенное время.

Сохранение документов. Сохраняйте все документы, связанные с закрытием счета, в течение установленного законом срока.

Консультация с банком. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь за консультацией к сотрудникам банка.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно закрыть банковскую карту и избежать неожиданных финансовых проблем.