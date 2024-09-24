З 1 жовтня в Україні суттєво збільшать соціальну, але стосуватиметься це лише окремих категорій населення

Всі громадяни, які офіційно мають статус безробітних, тобто є зареєстрованими у центрі зайнятості, можуть щомісяця отримувати грошову допомогу. Станом на сьогодні вона становить 1500 гривень для тих, хто зовсім немає трудового стажу, та 2500 гривень для тих у кого є принаймні 7 місяців стажу протягом останніх 12 місяців. Днями стало відомо, що Державний центр зайнятості ухвалив рішення про збільшення розміру допомоги. Рішення повинно вступити в дію з 1 жовтня, однак лише у разі реєстрації у Мін’юсті.

Допомога зросте на 500 гривень

Розмір допомоги зросте на 500 гривень, але лише для тих осіб, які наразі отримують 2500 гривень, тобто мають стаж. Також, це підвищення торкнеться осіб зі статусом внутрішньо переміщених. Всі ті, у кого стажу немає, й надалі продовжать отримувати по 1500 гривень.

Яка ситуація сьогодні на ринку праці?

Ситуація абсолютно різна у різних галузях. Станом на сьогодні можна сказати, що попит на працівників спостерігається у всіх сферах. Ба більше, деякі галузі навіть страждають від критичного дефіциту кадрів. Переважно це ті галузі, де більшість посад займають чоловіки. Через мобілізацію, дуже багато чоловіків звільнилися з роботи та вступили до лав ЗСУ, або ж просто поки перебувають у тіні. Відповідно сильний брак є у транспортних компаніях. У зв’язку з цим навіть з’явився проєкт згідно з яким жінок безкоштовно навчатимуть керувати автобусами. Щоб стати учасницею проєкту потрібно мати водійське посвідчення з будь-якою категорією, стаж водіння два роки, а ще підписати договір, що після успішного завершення навчання ви одразу ж працевлаштуєтесь в одну з транспортних компаній. Не вистачає й працівників у виробничих сферах, на будівництвах і у сфері обслуговування.