Як правильно закрити платіжну картку, щоб банк не нараховував відсотки 

Вирішили відмовитися від використання банківської картки? Важливо знати, що просто припинення нею користуватися недостатньо. Для повного припинення обслуговування необхідно закрити рахунок, до якого прив’язана картка. Інакше ви ризикуєте зіткнутися з несподіваними комісіями та боргами.

Чому важливо закрити рахунок?

На це є кілька причин.

Комісії за обслуговування. Навіть якщо на картці немає коштів, банк може стягувати плату за її обслуговування.

Непередбачені списання. Можуть бути списані відкладені комісії або платежі, про які ви забули.

Ризик шахрайства. Активна картка, навіть якщо ви нею не користуєтесь, залишається потенційною мішенню для шахраїв.

Як закрити рахунок?

Важливо правильно закрити рахунок.

Перевірте заборгованість. Перед закриттям рахунку переконайтеся, що ви погасили всі борги перед банком. Відмовтеся від додаткових послуг. Скасуйте всі підключені до картки платні послуги (SMS-інформування, автоплатежі тощо). Зверніться до банку. Зверніться до відділення банку або скористайтесь онлайн-сервісами для подачі заяви на закриття рахунку. Отримайте підтвердження. Після закриття рахунку обов’язково отримайте від банку документ про підтвердження.

Загалом, краще звернутися до відділення банку для подання запиту на закриття. Якщо такої можливості немає, після закриття рахунку зверніться до служби підтримки банку та попросіть перевірити, чи справді ваш рахунок закритий.

Повторіть запит через кілька місяців та через рік після закриття. Так ви будете переконані, що все гаразд. А якщо виникне заборгованість у кілька гривень, то ви зможете швидко з цим розібратися. Якщо цього не зробити, то через кілька років навіть з 10 гривень може набігти чимала сума заборгованості через несплату.

Що ще варто пам’ятати

Також варто врахувати кілька нюансів.

Терміни закриття. Процедура закриття рахунку може зайняти певний час.

Збереження документів. Зберігайте всі документи, пов’язані з закриттям рахунку, протягом встановленого законом терміну.

Консультація з банком. Якщо у вас виникли будь-які питання, зверніться за консультацією до співробітників банку.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете безпечно закрити банківську картку та уникнути несподіваних фінансових проблем.