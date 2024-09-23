Українських водіїв каратимуть за погану пам’ять: їм загрожує штраф до 20 тис. грн

Українські водії звикли, що штрафувати їх можуть лише за здійснення певної дії на дорозі. А за будь-яку ситуацію, що не спричинила ДТП, пошкодження іншої автівки, травму її пасажира чи пішохода, штраф якщо і буде, то невеликий.

Але все змінюється. Українцям нагадали, що навіть за порушення, що безпосередньо не впливає на безпеку інших учасників дорожнього руху, можна понести серйозну відповідальність. Зокрема чималий штраф водію можуть виписати за відсутність деяких документів. Про що ж ідеться?

Перш вирушити у дорогу водію варто переконатися, що він має при собі посвідчення водія та страховий поліс ОСЦПВ. Це основні два документи без яких взагалі не варто сідати за кермо.

Якщо йдеться про права, належить також перевірити, чи відповідає зазначена в них категорія категорії транспортного засобу, яким водій збирається керувати. Що ж до страховки, вона ні в якому разі не повинна бути простроченою.

За відсутність водійського посвідчення чи полісу автоцивілки водія можуть оштрафувати на 425 грн. І немає жодного сенсу просити поліцейських «на перший раз» пробачити такий проступок. Закон у цьому питанні невблаганний: за відсутність документів штраф при першій же зупинці.

Якщо ж у водія не відкрита категорія для керування транспортом, на якому його зупинили працівники Національної поліції, йому доведеться заплатити значно більший штраф. При першому ж виявленні такого правопорушення його гаманець потоншає на 3400 грн.

Та найдорожче водієві обійдеться кермування транспортним засобом після позбавлення прав. Громадянину, який знехтував забороною на керування автівкою, випишуть штраф на суму 20 400 грн. А якщо він припуститься такої помилки вдруге – можуть навіть конфіскувати автомобіль.

Тож навіть якщо ви володієте зразковими навиками водіння та жодного разу не порушували ПДР, сідати за кермо без документів – вкрай погана ідея.