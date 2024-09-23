Клієнти monobank ризикують знімаючи готівку: один з клієнтів розповів про свій «гіркий» досвід

Відсутність у monobank власних банкоматів вкотре дається взнаки його клієнтам. Власники карток найбільшого онлайн банку країни регулярно стикаються із проблемами, пов’язаними зі зняттям готівки у сторонніх банкоматах. Зокрема коли у роботі банкомату трапляється збій, власникам карток mono доводиться проходити «сім кіл пекла», щоб отримати назад свої гроші.

Про одну з таких ситуацій нещодавно стало відомо із коментаря на офіційному порталі Мінфіну. Постраждалий клієнт monobank розповів, що намагався зняти зі своєї карти кошти за допомогою банкомату ПриватБанку. За його словами банкомат вже почав відраховувати гроші, коли раптом на екрані висвітилася помилка.

В результаті з карти кошти були списані, а готівки клієнт так і не отримав. І хоч сума була відносно невеликою – 1000 грн, та для власника карти, що виявився студентом, така втрата стала справжнім ударом по бюджету.

Спершу чоловік сподівався, що гроші повернуться на карту автоматично. Принаймні про це свідчив надпис на екрані банкомату. Та коли протягом обіцяних 30 хвилин гроші на карту так і не прийшли, постраждалий повідомив про ситуацію у службу підтримки mono, а також зателефонував на гарячу лінію ПриватБанку.

Проте це не дало жодного результату. У ПриватБанку всіляко намагалися зняти з себе відповідальність, виправдовуючись тим, що постраждалий не є їх клієнтом. А в службі підтримки monobank пообіцяли повернути кошти аж за 2 тижні. І це в кращому випадку. За іншим сценарієм клієнту доведеться оскаржувати зняття коштів і чекати на їх повернення ще протягом 60 днів.

На коментар потерпілого на сайті Мінфіну одразу ж відповіли представники ПриватБанку. Вони вибачилися за завдані незручності, але також зазначили, що вирішення даної ситуації зобовязаний взяти на себе monobank.

У mono повинні ідентифікувати постраждалого як свого клієнта та подати до ПриватБанку офіційну заявку на повернення коштів. Такий механізм відповідає регламенту Міжнародної Платіжної Системи. Зі свого ж боку у Приваті пообіцяли зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути постраждалому втрачені кошти.