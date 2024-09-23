Корисний лайфхак: як за одне прання повернути колір та свіжість навіть дуже старим речам

Доволі часто перебираючи гардероб ми натикаємось на речі, які є одними з улюблених, але виглядають вже, м’яко кажучи не дуже. З часом, навіть дуже якісні речі можуть втрачати яскравий та насичений колір, тьмяніти, неприємно пахнути й виглядати просто зістареними. Інколи не лишається нічого іншого, як просто викинути таку річ.

Та в деяких випадках ви ще маєте можливість подарувати речам нове життя. Просто спробуйте застосувати на практиці один лайфхак. Він називається “Правило трьох ковпачків”.

Що знадобиться?

Для відновлення речей подібним способом не потрібно нічого дорогого — можна обійтися підручними засобами. Майже у кожного вдома є оцет, сода та чиста вода. Саме ці три інгредієнти нам і знадобляться для відновлення кольорових речей. Ось, що потрібно робити:

Візьміть мірний ковпачок від пляшки з кондиціонером для одягу та відміряйте ним один ковпачок води, один соди та один оцту. Оцет потрібно брати звичайний 9%. Змішайте всі три інгредієнти та залийте їх у відсік для кондиціонера або ж просто у барабан пральної машини до одягу, який будете прати. Запустіть прання у тому циклі, який зазвичай вибираєте для подібних речей враховуючи їх тканину та рекомендації щодо температури води.

Після прання розвішайте одяг сушитися природним способом, або висушіть його за допомогою сушильної машини (особливого значення немає). Ви будете приємно здивовані тим, як свіжо виглядатимуть речі, та який приємний запах від них відчуватиметься. Зазначимо, що оцет це відмінний антибактеріальний засіб, а також продукт, що нейтралізує різноманітні запахи. Тож, цей лайфхак також ідеально підходить для прання речей куплених у секондхенді. Часто вони мають специфічний запах, якого складно позбутися. Проти цієї суміші навіть такий запах буде безсилим.