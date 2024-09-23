На українців чекає чергове здорожчання житла: покупку квартири доведеться відкласти

В Україні в черговий раз підвищаться ціни на житло. І хоч очільник фінансового комітету ВР Данило Гетманцев на початку вересня переконував українців, що цього не станеться, забудовники іншої думки. За їх прогнозами вже до кінця 2024 року квадратні метри в новобудовах здорожчають. Тішить лише те, що стрибок цін буде не надто суттєвим.

Детальніший прогноз стосовно ситуації на ринку нерухомості в найближчі місяці дала Мар’яна Бігунець, директорка з продажу однієї з найбільших будівельних компаній країни GAZDA. Вона стверджує, що протягом найближчих двох-трьох місяців квадратні метри у нових будинках подорожчають принаймні на 1500 грн. За найгіршим сценарієм ціна може злетіти на 2500 грн за «квадрат».

Головною причиною підвищення цін на житло є так звані «військові» ризики, яких зараз чимало. Зокрема це можливі наслідки пошкодження інфраструктури, що зазвичай враховуються при будівництві житлових об’єктів.

Натомість сезонність цього року взагалі не впливатиме на коливання цін. А це означає, що зниження цін на певні типи квартир з настанням зими також не буде. Особливо якщо мова йде про будівлі, майже готові до здачі та проекти, будівництво яких відбувається ритмічно і без затримок. Єдиним способом зекономити на придбанні квартири для покупців можуть стати державні та недержавні програми із безвідсотковою розстрочкою.

Мар’яна Бігунець також наголосила, що зростання вартості квадратного метра навіть на 2500 грн насправді не є критичним. Адже станом на сьогодні середня вартість «квадрату» у новобудовах Києва – близько 52 500 грн. Тож фактично ціни на житло зростуть лише на 4-5%.

А от навесні 2025-го, за словами експертки, здорожчання вже буде більш відчутним. Ціни на квартири підвищаться приблизно на 15%. Але цього разу вже йтиметься про вторинне житло. У новобудовах з березня по квітень 2025 року вартість квартир зросте не більше, ніж на 5%. Причому підвищення цін торкнеться лише тих житлових об’єктів, ступінь готовності яких перевищує 60%.