Освіта без світла: чи будуть українські діти ходити до школи під час відключень електроенергії

Протягом серпня та вересня в Україні майже не вимикали світло й українці вже почали потроху забувати про графіки відключень. Однак енергетики прогнозують, що вже з листопада знову почнуться перебої з енергопостачанням. Зв’язку з цим у Міністерстві освіти та науки вже почали підготовку до забезпечення навчального процесу навіть у таких екстремальних умовах.

Як зазначив очільник МОН Оксен Лісовий, у відомства є чіткий план роботи навчальних закладів в разі повернення графіків відключеннь електроенергії. За його словами більшість навчальних закладів України цілком готові впоратися з таким викликом.

Зокрема понад 80% відсотків шкіл вже мають власні генератори, обігрівачі та інші пристрої, що можуть забезпечити навчальні приміщення електроенергією та теплом. Тож навіть нестабільне енергопостачання не стане на заваді навчальному процесу.

Крім того Оксен Лісовий підкреслив, що Кабінет Міністрів спільно з Міненергетики посилено працюють над вирішенням питання енергетичної кризи. А тому цьогоріч українці можуть розраховувати на більш позитивний сценарій, ніж восени та взимку 2023-го.

Завдяки оснащеності шкіл альтернативними джерелами енергії, вони можуть стати єдиним місцем, де учні зможуть продовжувати навчання навіть у разі довготривалих чи аварійних відключень світла. Адже далеко не кожна родина може дозволити собі придбати генератор чи екофло та забезпечити своїм дітям доступ до навчальних онлайн-ресурсів за умов відсутності світла.

Натомість учні, в чиїх школах немає пристроїв альтернативного енергопостачання або відповідним чином обладнаних укриттів, будуть навчатися в асинхронному режимі. Як пояснили Міністерстві освіти, таке навчання включатиме користування онлайн-ресурсами, відеозаписами уроків та іншими гнучкими рішеннями. Тобто незважаючи на відсутність електроенергії, ракетні атаки та інші непередбачувані ситуації у відомстві планують забезпечити безперервність навчального процесу усім школярам України.