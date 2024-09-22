Без света и тепла: эксперт предупредил украинцев о новых графиках отключений на зиму
По прогнозам экспертов, следующая зима в Украине может стать одной из самых сложных за последние десятилетия. Из-за полномасштабной войны и разрушения энергетической инфраструктуры украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии и, вероятно, ограничениями в поставках газа.
Как отметил Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, даже при самых благоприятных погодных условиях, отключения электроэнергии могут длиться до 12 часов в сутки. Причиной таких прогнозов является значительная перегрузка энергосистемы, особенно в зимний период, когда потребление электроэнергии резко возрастает.
«Ситуация июля, когда мы наблюдали частые отключения света, может повториться зимой, но в еще более жесткой форме», — отметил эксперт.
Относительно поставок газа, ситуация также остается неопределенной. По словам Корольчука, даже если Украина обеспечит достаточные запасы газа, прекращение транзита российского голубого топлива может привести к введению графиков его поставки, особенно для промышленных потребителей и населения.
«В худшем случае возможно значительное ухудшение ситуации с энергообеспечением, особенно если не будет доступа к достаточным объемам газа или если зима будет холоднее среднестатистической», — предупредил эксперт.
Основные риски и возможные сценарии
Украинцам стоит ожидать следующего.
- Длительные отключения электроэнергии. До 12 часов в сутки даже при благоприятных погодных условиях.
- Ограничение поставок газа. Возможно введение графиков поставок для населения и промышленных потребителей.
- Увеличение количества аварий. Перегрузка энергосистемы может привести к авариям и затруднить восстановление электроснабжения.
- Ухудшение гуманитарной ситуации. Ограничения в поставках энергоносителей могут негативно повлиять на жизнь населения, особенно в регионах, где температура зимой опускается ниже нуля.
Что делать?
Чтобы пережить зиму, уже сейчас стоит:
- Обеспечить альтернативные источники отопления. Приобрести или подготовить к использованию альтернативные источники обогрева.
- Уменьшить потребление энергии. Максимально уменьшить потребление электроэнергии и газа в пиковые часы.
- Запастись продуктами длительного хранения. Создать небольшой запас продуктов, которые не требуют холодильника.
- Следить за официальной информацией. Регулярно следить за сообщениями от местных властей и энергокомпаний о ситуации с энергоснабжением.
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