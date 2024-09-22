Вас обманюють: що заборонено робити охоронцям в супермаркеті

Ходили в магазин і зіткнулися з грубістю охоронців? Ви не самотні! Багато українців стикаються з порушеннями своїх прав у супермаркетах.

Чому не можна платити за зіпсований товар

Виявили, що упаковка товару пошкоджена? Не поспішайте платити! Охоронці часто намагаються звалити відповідальність на вас, але це незаконно. Адже зіпсований товар не повинен потрапляти на полиці магазину. Якщо ви стали свідком такої ситуації, вимагайте переглянути записи з камер відеоспостереження.

Коли охоронець не має права вас оглядати

Охоронці не мають права самовільно оглядати ваші речі. Для цього потрібні вагомі підстави і виклик поліції. Якщо ж вас хочуть обшукати без дозволу, сміливо викликайте правоохоронців.

Пам’ятайте про свої права

Кожен покупець має право на повагу та якісне обслуговування. Не дозволяйте порушувати ваші права. Знання закону допоможе вам відстояти свої інтереси і змусить продавців поважати вас як клієнта.

Як захистити свої права

Щоб не стати жертвою обману, знайти про свої права.

Фіксуйте все. Якщо ви зіткнулися з порушенням ваших прав, обов’язково зробіть фото або відео, збережіть чеки та інші документи. Ці докази стануть в пригоді у разі звернення до суду.

Вимагайте книгу скарг. Запишіть у книгу скарг деталі інциденту. Це буде підтвердженням того, що ви намагалися розв’язати проблему мирним шляхом.

Зверніться до адміністрації магазину. Поговоріть з адміністратором або директором магазину. Можливо, проблему вдасться вирішити на місці.

Зверніться до органів захисту прав споживачів. Якщо адміністрація відмовилася розв’язати проблему, зверніться до територіального управління Держспоживслужби.

Зверніться до суду. Якщо сума збитків є значною, ви можете звернутися до суду з позовом до магазину.

Не бійтеся доводити правоту, а якщо, наприклад, охорона магазину відмовляється вас відпускати, вимагайте викликати поліцію.