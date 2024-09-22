Без світла та тепла: експерт попередив українців про нові графіки відключень на зиму

За прогнозами експертів, наступна зима в Україні може стати однією з найскладніших за останні десятиліття. Через повномасштабну війну та руйнування енергетичної інфраструктури українці можуть зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії та, ймовірно, обмеженнями в постачанні газу.

Як зазначив Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, навіть за найсприятливіших погодних умов, відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу. Причиною таких прогнозів є значне перевантаження енергосистеми, особливо в зимовий період, коли споживання електроенергії різко зростає.

“Ситуація липня, коли ми спостерігали часті відключення світла, може повторитися взимку, але в ще більш жорсткій формі”, – зауважив експерт.

Щодо постачання газу, ситуація також залишається невизначеною. За словами Корольчука, навіть якщо Україна забезпечить достатні запаси газу, припинення транзиту російського блакитного палива може призвести до введення графіків його постачання, особливо для промислових споживачів та населення.

“У найгіршому випадку можливе значне погіршення ситуації з енергозабезпеченням, особливо якщо не буде доступу до достатніх обсягів газу або якщо зима буде холоднішою за середньостатистичну”, – попередив експерт.

Основні ризики та можливі сценарії

Українцям варто очікувати наступного.

Тривалі відключення електроенергії. До 12 годин на добу навіть за сприятливих погодних умов.

Обмеження постачання газу. Можливе введення графіків постачання для населення та промислових споживачів.

Збільшення кількості аварій. Перевантаження енергосистеми може призвести до аварій та ускладнити відновлення електропостачання.

Погіршення гуманітарної ситуації. Обмеження в постачанні енергоносіїв можуть негативно вплинути на життя населення, особливо в регіонах, де температура взимку опускається нижче нуля.

Що робити?

Щоб пережити зиму, вже зараз варто: