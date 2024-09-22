Штраф отримає кожен другий водій: українцям нагадали про поширене порушення 

Незважаючи на численні заклики правоохоронців та розмір штрафів, багато українських водіїв продовжують ігнорувати одне з найпростіших, але водночас найважливіших правил дорожнього руху – використання ременів безпеки.

За даними статистики, лише близько 40% українських водіїв регулярно користуються ременями безпеки. Це означає, що понад половина автомобілістів наражають себе та інших пасажирів на небезпеку під час ДТП.

Яка відповідальність за порушення?

Згідно з ч. 5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил користування ременями безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень. При цьому штраф накладається як на водія, так і на пасажирів, які не пристебнулися.

Чому важливо користуватися ременями безпеки?

Ремені безпеки – це один з найефективніших способів захисту водія та пасажирів під час ДТП. Вони зменшують ризик смерті та тяжких травм при лобових зіткненнях, перекиданні автомобіля та інших аварійних ситуаціях.

Чомусь, в Україні чимало водіїв недооцінюють важливість ременів безпеки і не усвідомлюють, що вони можуть врятувати життя в разі аварії. Попри впевненість у собі, водій ніколи не може бути впевненим в діях інших учасників руху.

Що робити, щоб збільшити кількість водіїв, які користуються ременями безпеки?

Для вирішення цієї проблеми необхідно вжити комплекс заходів:

Правоохоронні органи повинні проводити більш активні рейди та штрафувати водіїв, які не пристебнуті.

Необхідно проводити масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян про важливість використання ременів безпеки.

Можна розглянути можливість збільшення розміру штрафів за порушення цього правила або запровадження інших видів покарання.

І все це буде реалізовано в найближчій перспективі. Оскільки Україна “прямує” до ЄС, то й дотримання правил, навіть здавалось би таких дрібних, повинне стати нормою. Це і буде шляхом до змін.