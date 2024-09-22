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Штраф отримає кожен другий водій: українцям нагадали про поширене порушення 

Yulia22.09.2024

Незважаючи на численні заклики правоохоронців та розмір штрафів, багато українських водіїв продовжують ігнорувати одне з найпростіших, але водночас найважливіших правил дорожнього руху – використання ременів безпеки.

За даними статистики, лише близько 40% українських водіїв регулярно користуються ременями безпеки. Це означає, що понад половина автомобілістів наражають себе та інших пасажирів на небезпеку під час ДТП.

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Яка відповідальність за порушення?

Згідно з ч. 5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил користування ременями безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень. При цьому штраф накладається як на водія, так і на пасажирів, які не пристебнулися.

Чому важливо користуватися ременями безпеки?

Ремені безпеки – це один з найефективніших способів захисту водія та пасажирів під час ДТП. Вони зменшують ризик смерті та тяжких травм при лобових зіткненнях, перекиданні автомобіля та інших аварійних ситуаціях.

Чомусь, в Україні чимало водіїв недооцінюють важливість ременів безпеки і не усвідомлюють, що вони можуть врятувати життя в разі аварії. Попри впевненість у собі, водій ніколи не може бути впевненим в діях інших учасників руху. 

Що робити, щоб збільшити кількість водіїв, які користуються ременями безпеки?

Для вирішення цієї проблеми необхідно вжити комплекс заходів:

  • Правоохоронні органи повинні проводити більш активні рейди та штрафувати водіїв, які не пристебнуті.
  • Необхідно проводити масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян про важливість використання ременів безпеки.
  • Можна розглянути можливість збільшення розміру штрафів за порушення цього правила або запровадження інших видів покарання.

І все це буде реалізовано в найближчій перспективі. Оскільки Україна “прямує” до ЄС, то й дотримання правил, навіть здавалось би таких дрібних, повинне стати нормою. Це і буде шляхом до змін.

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Yulia22.09.2024
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