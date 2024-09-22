Штраф отримає кожен другий водій: українцям нагадали про поширене порушення
Незважаючи на численні заклики правоохоронців та розмір штрафів, багато українських водіїв продовжують ігнорувати одне з найпростіших, але водночас найважливіших правил дорожнього руху – використання ременів безпеки.
За даними статистики, лише близько 40% українських водіїв регулярно користуються ременями безпеки. Це означає, що понад половина автомобілістів наражають себе та інших пасажирів на небезпеку під час ДТП.
Яка відповідальність за порушення?
Згідно з ч. 5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил користування ременями безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень. При цьому штраф накладається як на водія, так і на пасажирів, які не пристебнулися.
Чому важливо користуватися ременями безпеки?
Ремені безпеки – це один з найефективніших способів захисту водія та пасажирів під час ДТП. Вони зменшують ризик смерті та тяжких травм при лобових зіткненнях, перекиданні автомобіля та інших аварійних ситуаціях.
Чомусь, в Україні чимало водіїв недооцінюють важливість ременів безпеки і не усвідомлюють, що вони можуть врятувати життя в разі аварії. Попри впевненість у собі, водій ніколи не може бути впевненим в діях інших учасників руху.
Що робити, щоб збільшити кількість водіїв, які користуються ременями безпеки?
Для вирішення цієї проблеми необхідно вжити комплекс заходів:
- Правоохоронні органи повинні проводити більш активні рейди та штрафувати водіїв, які не пристебнуті.
- Необхідно проводити масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян про важливість використання ременів безпеки.
- Можна розглянути можливість збільшення розміру штрафів за порушення цього правила або запровадження інших видів покарання.
І все це буде реалізовано в найближчій перспективі. Оскільки Україна “прямує” до ЄС, то й дотримання правил, навіть здавалось би таких дрібних, повинне стати нормою. Це і буде шляхом до змін.
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