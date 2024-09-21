ПФУ посоветовал украинцам не спешить с выходом на пенсию: все ради больших выплат

В Украине граждане могут выйти на заслуженный отдых, если достигнут соответствующего возраста и имеют весь наработанный стаж. К примеру, в 2024 году на пенсию можно выйти в 60 лет, если у человека не менее 31 года стажа. В 63 года, если стаж не менее 21 года. И до 65 лет придется работать тем, у кого стаж еще меньше. Чтобы претендовать на пенсию в этом возрасте, нужно иметь хотя бы 15 лет стажа.

Если и столько лет лицо не наработало, тогда они могут подавать заявление на оформление социальной помощи, которая по состоянию на сегодняшний день достигает почти 2000 гривен. Помощь начислят, если лицо не работает, не имеет недвижимости и другого имущества и считается действительно нуждающимся.

Те же лица, которые выходят на пенсию с необходимым стажем, могут рассчитывать на выплаты от 2361 грн (минимальная пенсия) и даже до 23610 гривен (максимальная пенсия). В целом средняя пенсия по Украине составляет 4500-5000 гривен. Однако, как отмечают в ПФУ, каждый имеет возможность повысить свою выплату, если задержится с выходом на заслуженный отдых.

Как это работает?

Если вам исполнилось, например, 60 лет и вы имеете 31 год стажа, но решили и можете работать и дальше, то с каждым месяцем ваша будущая пенсия будет расти. Следовательно, если вы выйдете на пенсию через 60 месяцев после достижения пенсионного возраста на каждый месяц вам будет дочислено по 0,5% от первоначальной суммы вашей выплаты. Если же вы будете работать более 60 месяцев сверхурочно, то к каждому месяцу досчитают по 0,75%. В дополнительный стаж будут учитываться только полные рабочие месяцы. Неполные – не считаются. Чтобы отсрочить выход на пенсию, нужно обратиться в ПФУ и написать соответствующее заявление.