Українцям розповіли, як потрібно підготуватися до цієї зими: це має зробити кожен

Вже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон й ніхто не може гарантувати, що він пройде гладко та без виключень електроенергії. Звісно, кожній родині, яка має змогу це зробити чудово було б придбати павербанки, ліхтарі, генератори та зарядні станції, які дозволять заряджати пристрої й підключати котел. Проте є й низка речей, які не потребують значних капіталовкладень. Їх енергетики рекомендують зробити всім в першу чергу і починати варто вже зараз.

З чого має складатися підготовка до зими?

Енергетики склали детальний план підготовки помешкання до опалювального сезону. Ось, що вони рекомендують:

Ретельно оглянути вікна та двері на наявність щілин. Якщо вони є, то утеплити їх з допомогою спеціальних стрічок та матеріалів, які недорого можна купити у будівельних магазинах, чи на ринку. Визначтесь з однією кімнатою, яку використовуватимете для обігріву взимку на випадок надзвичайної ситуації. Її потрібно утеплити максимально добре. Обов’язково викличне фахівця, який огляне розетки та вимикачі. А ще було б добре перед опалювальним сезоном провести профілактичний огляд котла, якщо у вас індивідуальне опалення. Підготуйте батареї. Перед ними немає бути жодних перешкод (навіть штор). На стіну за батареями наклейте спеціальну фольгу. Якщо у вас є вдома тепла підлога або/та кондиціонер, яким ви обігріваєте кімнату, то подбайте про їх справність. Проведіть технічне обслуговування. Якщо ви живете у багатоповерхівці, а особливо у старому будинку, зберіться з сусідами та перевірте, чи всі вікна на сходовій клітці справні, чи закриваються двері у під’їзд тощо.

Також, фахівці радять вже відтепер поступово запастися свічками, теплим домашнім одягом, та іншими речами, які можуть знадобитися взимку, коли світла немає й опалення не працює.