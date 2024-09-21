ПФУ порадив українцям не квапитися з виходом на пенсію: все заради більших виплат

В Україні громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок, якщо досягнуть відповідного віку та мають на той момент весь напрацьований стаж. До прикладу, у 2024 році на пенсію можна вийти у 60 років, якщо особа має не менше 31 року стажу. У 63 роки, якщо стаж не менше 21 року. І до 65 років доведеться працювати тим, в кого стаж ще менший.

Аби претендувати на пенсію у цьому віці потрібно мати хоча б 15 років стажу. Якщо й стільки років особа не напрацювала, тоді вона може подавати заяву на оформлення соціальної допомоги, якщо станом на сьогодні сягає майже 2000 гривень. Допомогу нарахують, якщо особа не працює, не має нерухомості та іншого майна й вважається дійсно потребуючою.

Ті ж особи, які виходять на пенсію з необхідним стажем, можуть розраховувати на виплати від 2 361 грн (мінімальна пенсія) і навіть до 23 610 гривень (максимальна пенсія). Загалом середня пенсія по Україні становить 4500–5000 гривень. Проте, як зазначають у ПФУ кожен має можливість підвищити свою виплату, якщо затримається з виходом на заслужений відпочинок.

Як це працює?

Якщо вам виповнилося, наприклад, 60 років і ви маєте 31 рік стажу, але вирішили й маєте змогу працювати й надалі, то з кожним місяцем ваша майбутня пенсія зростатиме. Відтак, якщо ви вийдете на пенсію через 60 місяців після досягнення пенсійного віку на кожен місяць вам дорахують по 0,5% від початкової суми вашої виплати. Якщо ж ви працюватимете більше, як 60 місяців понаднормово, то до кожного місяця дорахують по 0,75%. До додаткового стажу враховуватимуть лише повні робочі місяці. Неповні — не рахуються. Щоб відтермінувати вихід на пенсію потрібно звернутися до ПФУ й написати відповідну заяву.