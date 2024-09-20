Никогда не смывайте эти продукты в раковину: придется вызывать сантехника

Часто моя посуду в раковину вместе с водой попадают и остатки пищи. Иногда под умывальником установлен специальный измельчитель, перемалывающий большие отходы, чтобы они не засоряли трубу. Однако иногда даже самые мелкие продукты категорически нельзя смывать в умывальник. От них могут повредиться трубы и другие коммуникации, и придется все это заменять.

ТОП продуктов, которые нужно выбрасывать исключительно в мусорник

В первую очередь никогда не смывайте в раковину муку. Довольно часто после приготовления чего-нибудь из муки у хозяек остаются ее остатки загрязненные другими продуктами. Они эту муку, конечно, смывают с водой в раковину. Однако в дальнейшем мука может превратиться в клейкую массу, напоминающую тесто. К нему будут прилипать другие продукты и таким образом можно получить засор труб.

На втором месте запрещенных продуктов – масло и другой жир. Они уменьшают проходимость по трубе для других жидкостей даже той же воды. В будущем это может спровоцировать засор труб и колен. Если масло попало в умывальник, включите хотя бы на минуту очень горячую воду, которая сможет частично смыть масло из труб дальше в канализацию.

Не смывайте в раковину никаких круп, которые обладают свойством увеличиваться и липнуть. К примеру, рис, булгур или кус-кус. Ни в готовом, ни в сыром виде лучше крупы не смывать в раковину.

Также к отходам, которые сильно засоряют трубы, эксперты относят разнообразные косточки от фруктов и овощей. Например, даже мелкие косточки из яблок лучше собрать и выбросить в помойку.

Что еще советуют эксперты?

Даже если у вас хорошо работает смыв и вода стекает беспрепятственно, делайте раз в месяц профилактическую чистку труб. Для этого следует купить в магазинах специальные средства, подходящие для этой цели. Использовать можно некоторые средства домашнего приготовления. К примеру, прекрасно может справиться с жировыми загрязнениями сода. Достаточно растворить пол пачки соды в нескольких литрах воды и вылить в трубу.