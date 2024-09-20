Ніколи не змивайте ці продукти в раковину: доведеться викликати сантехніка

Доволі часто миючи посуд в раковину разом з водою потрапляють й залишки їжі. Інколи під умивальником встановлений спеціальний подрібнювач, який перемелює великі відходи, щоб вони не засмічували трубу. Однак, інколи й навіть найдрібніші продукти категорично не можна змивати в умивальник. Від них можуть пошкодитися труби та інші комунікації й доведеться все це замінювати.

ТОП продуктів, які потрібно викидати виключно у смітник

В першу чергу ніколи не змивайте у раковину борошно. Доволі часто після приготування чогось із борошна в господинь залишаються його залишки забруднені іншими продуктами. Вони цю муку звісно ж змивають з водою в раковину. Однак, надалі борошно може перетворитися в клейку масу, яка нагадує тісто. До нього прилипатимуть інші продукти й таким чином можна отримати засмічення труб.

На другому місці заборонених продуктів — олія, та інший жир. Вони зменшують прохідність по трубі для інших рідин, навіть тієї ж води. В майбутньому це може спровокувати засмічення труб та колін. Якщо олія потрапила в умивальник ввімкніть бодай на хвилину дуже гарячу воду, яка зможе частково змити олію з труб далі у каналізацію.

Не змивайте в раковину ніяких круп, які мають властивість збільшуватись та липнути. Наприклад, рис, булгур або кус-кус. Ні у готовому, ні у сирому вигляді краще крупи не змивати в раковину.

Також до відходів, які добряче засмічують труби експерти відносять різноманітні кісточки від фруктів та овочів. Наприклад, навіть дрібненькі кісточки з яблук краще позбирати та викинути у смітник.

Що ще радять експерти?

Навіть, якщо у вас добре працює змив та вода стікає безперешкодно, робіть раз у місяць профілактичну чистку труб. Для цього варто купити в магазинах спеціальні засоби, які підходять для цієї мети. Використовувати можна й деякі засоби домашнього приготування. Наприклад, чудово може впоратися з жировими забрудненнями сода. Достатньо розчинити пів пачки соди у кількох літрах води та вилити у трубу.