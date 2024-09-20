В Украине утвердили новый образец водительского удостоверения: нужно ли обменивать права?

Стало известно, что сервисные центры МВД утвердили новый образец водительского удостоверения. Цель — улучшить защиту и предупредить подделку водительских удостоверений, ведь такая проблема в Украине актуальна. Новый образец визуально напоминает старый, однако имеет три буквы и шесть цифр, которые служат дополнительным защитным элементом. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Какие изменения еще произошли в этой области?

Что касается водителей, а также получения водительского удостоверения, то есть множество нововведений, о которых полезно знать. Например, если вы только планируете получить водительское удостоверение, то теперь практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз. Правда, между каждым экзаменом нужно делать паузу в 10 календарных дней. Ранее, после трех неудачных попыток, нужно было заново проходить обучение в автошколе, так что можно сказать, что в этом случае украинцы получили смягчение.

Еще одно нововведение – возможность сдавать практический и теоретический экзамен в разных сервисных центрах. Раньше практический экзамен нужно было сдавать только там, где вы сдавали теоретический. Теперь вы можете выбрать любой удобный вам сервисный центр.

Записываться на сдачу экзамена можно не позднее 14 календарных дней. Раньше назначить дату экзамена могут только, если в сервисном центре есть свободные даты и если это ваша первая сдача, а не пересдача которой нужно ждать минимум 10 дней.

И еще одна актуальная новость из этой области. Теперь женщин будут бесплатно обучать на водителей автобусов в связи с критическим браком мужчин, ранее занимавших эти должности. Однако, чтобы получить бесплатное обучение, нужно подписать договор, что после успешного его завершения вы сразу же будете работать по новой специальности.