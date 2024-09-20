В Україні затвердили новий зразок водійського посвідчення: чи потрібно обмінювати права?

Стало відомо, що сервісні центри МВС затвердили новий зразок водійського посвідчення. Мета — покращити захист та попередити підробку водійських посвідчень, адже така проблема в Україні є актуальною. Новий зразок візуально нагадує старий, однак має три літери та шість цифр, які й слугують додатковим захисним елементом. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Які зміни ще відбулися у цій галузі?

Щодо водіїв, а також отримання водійського посвідчення, то наразі є безліч нововведень, про які корисно знати. Для прикладу, якщо ви лише плануєте отримати водійське посвідчення, то тепер практичний екзамен можна здавати необмежену кількість разів. Щоправда, між кожним іспитом потрібно робити паузу тривалістю у 10 календарних днів. Раніше, після трьох невдалих спроб, потрібно було заново проходити навчання в автошколі, тож можна сказати, що у цьому випадку українці отримали пом’якшення.

Ще одне нововведення — можливість здавати практичний та теоретичний іспит у різних сервісних центрах. Раніше практичний іспит потрібно було здавати лише там, де ви здавали теоретичний. Зараз ви можете обрати будь-який зручний для вас сервісний центр.

Записуватись на здачу іспиту можна не пізніше ніж за 14 календарних днів. Раніше призначити дату іспиту можуть лише, якщо у сервісному центрі є вільні дати і якщо це ваша перша здача, а не перездача на котру потрібно чекати мінімум 10 днів.

І ще одна актуальна новина з цієї галузі. Відтепер жінок безкоштовно навчатимуть на водіїв автобусів у зв’язку з критичним браком чоловіків, які раніше обіймали ці посади. Проте, щоб отримати безкоштовне навчання потрібно підписати договір, що після успішного його завершення ви одразу ж працюватимете за новою спеціальністю.