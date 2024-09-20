Мешканцям деяких областей роздаватимуть по 36 тис. грн: хто має найбільше шансів отримати гроші

Українці із областей, уражених війною, можуть розраховувати на виплату сумою до 36 тис. грн. Надавачем допомоги є Естонська рада у справах біженців. Вказану суму організація виплачуватиме українцям, які потребують допомоги у відновленні власного виробництва чи бажають започаткувати новий бізнес.

Хто зможе отримати гроші?

В оголошенні на сайті організації йдеться, що отримати допомогу можуть українці із постраждалих від війни регіонів країни, зокрема ті, що належить до вразливих соціальних груп. Обраним домогосподарствам буде призначений грант у розмірі від 26 тис. до 36 тис. грн.

Отримані кошти можна буде витратити на товари і послуги, призначені на відновлення чи заснування власної справи у таких галузях:

тваринництво;

птахівництво;

виробництво молочних продуктів;

вирощування фруктів та овочів;

розведення бджіл та виробництво меду;

виробництво будь-яких продуктів харчування (випічка, приготування напівфабрикатів, створення тортів тощо);

надання різноманітних послуг населенню (пошиття одягу, перукарські послуги, ремонт тощо).

Взяти участь у програмі та отримати грант можуть мешканці та переселенці з таких регіонів:

Дніпропетровщина – Синельниківський район, Васильківська і Покровська громади;

Запорізька область – Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади;

Донеччина – Покровський район та Добропільська громада.

Кіровоградщина;

Харківщина – Чугуївський район, Новопокровська і Зміївська громади, та Ізюмський район, Слобожанська й Барвінківська громади;

Полтавщина – Кременчуцький та Миргородський райони;

Миколаївщина – Миколаївський район, Ольшанська та Шевченківська громади;

Черкащина.

Хто має найбільше шансів на грант?

Першими в черзі на отримання коштів будуть громадяни, що належать до вразливих категорій населення та ті, що найбільше постраждали від війни. А саме:

родини що складаються із самотньої матері чи батька та неповнолітніх дітей;

сім’ї, єдиним годувальником в яких є жінка;

родини з вагітними жінками;

з більш ніж трьома дітьми віком до 18 років;

з немовлятами (до 2 років);

з інвалідами І-ІІ груп;

члени яких мають тяжкі захворювання;

сім’ї, всі члени яких старші за 60 років;

родини, житло яких було суттєво пошкоджене або знищене;

члени яких були серйозно поранені або загинули внаслідок воєнних дій.

Такі родини мають значно більше шансів отримати грант та покращити свої умови життя.