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Мешканцям деяких областей роздаватимуть по 36 тис. грн: хто має найбільше шансів отримати гроші

Естонська рада у справах біженців допоможе українцям відновити власну справу або започаткувати новий бізнес. 

Дайнеко Наталія20.09.2024

Українці із областей, уражених війною, можуть розраховувати на виплату сумою до 36 тис. грн. Надавачем допомоги є Естонська рада у справах біженців. Вказану суму організація виплачуватиме українцям, які потребують допомоги у відновленні власного виробництва чи бажають започаткувати новий бізнес.

Хто зможе отримати гроші?

В оголошенні на сайті організації йдеться, що отримати допомогу можуть українці із постраждалих від війни регіонів країни, зокрема ті, що належить до вразливих соціальних груп. Обраним домогосподарствам буде призначений грант у розмірі від 26 тис. до 36 тис. грн.

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Отримані кошти можна буде витратити на товари і послуги, призначені на відновлення чи заснування власної справи у таких галузях:

  • тваринництво;
  • птахівництво;
  • виробництво молочних продуктів;
  • вирощування фруктів та овочів;
  • розведення бджіл та виробництво меду;
  • виробництво будь-яких продуктів харчування (випічка, приготування напівфабрикатів, створення тортів тощо);
  • надання різноманітних послуг населенню (пошиття одягу, перукарські послуги, ремонт тощо).

Взяти участь у програмі та отримати грант можуть мешканці та переселенці з таких регіонів:

  • Дніпропетровщина – Синельниківський район, Васильківська і Покровська громади;
  • Запорізька область – Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади;
  • Донеччина – Покровський район та Добропільська громада.
  • Кіровоградщина;
  • Харківщина – Чугуївський район, Новопокровська і Зміївська громади, та Ізюмський район, Слобожанська й Барвінківська громади;
  • Полтавщина – Кременчуцький та Миргородський райони;
  • Миколаївщина – Миколаївський район, Ольшанська  та Шевченківська громади;
  • Черкащина.

Хто має найбільше шансів на грант?

Першими в черзі на отримання коштів будуть громадяни, що належать до вразливих категорій населення та ті, що найбільше постраждали від війни. А саме:

  • родини що складаються із самотньої матері чи батька та неповнолітніх дітей;
  • сім’ї, єдиним годувальником в яких є жінка;
  • родини з вагітними жінками;
  • з більш ніж трьома дітьми віком до 18 років;
  • з немовлятами (до 2 років);
  • з інвалідами І-ІІ груп;
  • члени яких мають тяжкі захворювання;
  • сім’ї, всі члени яких старші за 60 років;
  • родини, житло яких було суттєво пошкоджене або знищене;
  • члени яких були серйозно поранені або загинули внаслідок воєнних дій.

Такі родини мають значно більше шансів отримати грант та покращити свої умови життя.

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Дайнеко Наталія20.09.2024
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