Мешканцям деяких областей роздаватимуть по 36 тис. грн: хто має найбільше шансів отримати гроші
Естонська рада у справах біженців допоможе українцям відновити власну справу або започаткувати новий бізнес.
Українці із областей, уражених війною, можуть розраховувати на виплату сумою до 36 тис. грн. Надавачем допомоги є Естонська рада у справах біженців. Вказану суму організація виплачуватиме українцям, які потребують допомоги у відновленні власного виробництва чи бажають започаткувати новий бізнес.
Хто зможе отримати гроші?
В оголошенні на сайті організації йдеться, що отримати допомогу можуть українці із постраждалих від війни регіонів країни, зокрема ті, що належить до вразливих соціальних груп. Обраним домогосподарствам буде призначений грант у розмірі від 26 тис. до 36 тис. грн.
Отримані кошти можна буде витратити на товари і послуги, призначені на відновлення чи заснування власної справи у таких галузях:
- тваринництво;
- птахівництво;
- виробництво молочних продуктів;
- вирощування фруктів та овочів;
- розведення бджіл та виробництво меду;
- виробництво будь-яких продуктів харчування (випічка, приготування напівфабрикатів, створення тортів тощо);
- надання різноманітних послуг населенню (пошиття одягу, перукарські послуги, ремонт тощо).
Взяти участь у програмі та отримати грант можуть мешканці та переселенці з таких регіонів:
- Дніпропетровщина – Синельниківський район, Васильківська і Покровська громади;
- Запорізька область – Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади;
- Донеччина – Покровський район та Добропільська громада.
- Кіровоградщина;
- Харківщина – Чугуївський район, Новопокровська і Зміївська громади, та Ізюмський район, Слобожанська й Барвінківська громади;
- Полтавщина – Кременчуцький та Миргородський райони;
- Миколаївщина – Миколаївський район, Ольшанська та Шевченківська громади;
- Черкащина.
Хто має найбільше шансів на грант?
Першими в черзі на отримання коштів будуть громадяни, що належать до вразливих категорій населення та ті, що найбільше постраждали від війни. А саме:
- родини що складаються із самотньої матері чи батька та неповнолітніх дітей;
- сім’ї, єдиним годувальником в яких є жінка;
- родини з вагітними жінками;
- з більш ніж трьома дітьми віком до 18 років;
- з немовлятами (до 2 років);
- з інвалідами І-ІІ груп;
- члени яких мають тяжкі захворювання;
- сім’ї, всі члени яких старші за 60 років;
- родини, житло яких було суттєво пошкоджене або знищене;
- члени яких були серйозно поранені або загинули внаслідок воєнних дій.
Такі родини мають значно більше шансів отримати грант та покращити свої умови життя.
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